Заховався під кришкою: на Алясці ведмідь у вуличному туалеті напав на дівчину

На щастя, з дівчиною зараз усе добре. Інцидент стався, коли вона зайшла до вуличного туалету під час відпочинку на Алясці.

Бурий ведмідь причаївся під кришкою туалетного сидіння і напав на американку Шеннон Стівенс, коли вона зайшла до приміщення.

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Шеннон Стівенс разом з братом та його дівчиною відпочивала на Алясці. Вона вийшла на вулицю і зайшла до туалетної кімнати.

Я вийшла на вулицю, сіла в туалеті — й щось одразу вкусило мене за сідниці. Я підстрибнула й закричала, – розповідає Шеннон.



До туалету, ймовірно, заліз чорний ведмідь / Фото 7factov

На допомогу одразу прибіг брат дівчини. Спершу вони думали, що укус завдала якась маленька тварина: норка або білка.

Однак коли брат зайшов до туалету з ліхтариком, з отвору на нього дивилася морда ведмедя.

Я підняв кришку туалетного сидіння, а там на мене дивиться морда ведмедя — от просто на мене, крізь дірку в туалеті, – коментує брат Ерік.

Після побаченого Шеннон та Ерік побігли до юрти. А наступного дня вони знайшли біля своєї юрти ведмежі сліди.

Біолог Управління з вилову риби й охорони дикої природи Аляски Карл Кох вважає, що до туалету, ймовірно, заліз чорний ведмідь – барибал. У цей час ведмеді повинні спати, але іноді тварини не набирають достатньо жиру, а тому прокидаються і блукають у пошуках їжі.

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На щастя, рана, яку ведмідь завдав Шеннон Стівенс, є незначною. Ця історія закінчилася добре, всі залишилися живими й майже неушкодженими.