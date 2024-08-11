Потішив портретом: ведмідь "передав привіт" у камеру прикордонників
Джерело:Держприкордонслужба
На кордоні Івано-Франківської області та Румунії у фотопастку українських прикордонників потрапив бурий ведмідь. Клишоногий порушник передав привіт через камеру.
Фотокамера впіймала в об'єктив ведмедя у зоні відповідальності прикордонного відділу "Шибени". Згодом у Держприкордонслужбі опублікували "портрет" ведмедя.
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Ведмідь в Карпатах потрапив у фотопастку
Гуляючи вздовж державного кордону, звір зазирнув у прихований гаджет.
"О, привіт!" – клишоногого "порушника" зафіксувала в горах відеокамера прикордонників Утім, такі світлини не є рідкісними – дикі хижі тварини регулярно тішать охоронців кордону своїми "портретами",
– написали в ДПСУ.
За словами прикордонників, такі знімки є черговим свідченням того, наскільки для громадян є небезпечними самостійні прогулянки в горах – як для туристів, так і для потенційних порушників кордону.
До слова, раніше українські прикордонники також показали відео "кабана-ухилянта", який добровільно повернувся додому з Румунії. дикий звір успішно подолав бурхливу Тису буквально за лічені секунди.