Дикий кабан повернувся зі свого вояжу, легко перепливши річку Тису на кордоні з Румунією. Кумедне відео опублікували в Держприкордонслужбі.

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Дикий кабан переплив Тису

Побувавши у Європейському Союзі, тварина все ж вирішила повернутися до рідних лісів Закарпаття, підкоривши небезпечну водойму.

Тиса – підкорена Кабан-умілянт повертається додому в рідні ліси з румунського туру,

– написали прикордонники.

На опублікованому відео можна побачити, як дикий кабан успішно долає бурхливу річку буквально за лічені секунди.

Кабан переплив Тису та повернувся до України: дивіться відео

До слова, раніше у Держприкордонслужбі попередили, що туристи та місцеві мешканці у Карпатах можуть зустріти одного з небезпечних мешканців – бурого ведмедя. Українців закликали утриматись від відвідування закритих гірських маршрутів.