Дикий кабан повернувся зі свого вояжу, легко перепливши річку Тису на кордоні з Румунією. Кумедне відео опублікували в Держприкордонслужбі.
Читайте також 50 років дідусю Тоні: єдина горила в Україні святкує День народження – у неї цілий бенкет
Дикий кабан переплив Тису
Побувавши у Європейському Союзі, тварина все ж вирішила повернутися до рідних лісів Закарпаття, підкоривши небезпечну водойму.
Тиса – підкорена Кабан-умілянт повертається додому в рідні ліси з румунського туру,
– написали прикордонники.
На опублікованому відео можна побачити, як дикий кабан успішно долає бурхливу річку буквально за лічені секунди.
Кабан переплив Тису та повернувся до України: дивіться відео
До слова, раніше у Держприкордонслужбі попередили, що туристи та місцеві мешканці у Карпатах можуть зустріти одного з небезпечних мешканців – бурого ведмедя. Українців закликали утриматись від відвідування закритих гірських маршрутів.