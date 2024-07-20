Попри те, що бурий ведмідь є одним із символів Карпат, така зустріч може виявитися небажаною для звичайних туристів у горах. До речі, ведмідь наразі є найбільшим хижаком, що мешкає на території України.

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Обережно, ведмеді

Прикордонники опублікували відео, на якому можна побачити сліди, що вочевидь належать ведмедю.

Зустріти сліди дикого звіра у цій місцевості для прикордонників – вже звична справа, чого не скажеш про випадкового "туриста". Адже швидкість руху ведмедя гірськими схилами вражає – до 50 кілометрів на годину. Навряд чи варто змагатися й доводити перевагу в цьому випадку,

– написали в ДПСУ.

Українців закликали утриматись від відвідування закритих гірських маршрутів, оскільки це може загрожувати життю та здоров'ю.

Прикордонники помітили сліди ведмедя в Карпатах: дивіться відео

До слова, раніше вже з'являлись повідомлення про те, що у Карпатах помітили 400-кілограмового хижака. Тоді ведмідь потрапив на камеру у Верховинському національному природному парку.