На честь свята для Тоні влаштували спеціальний пікнік в його улюбленому зеленому маєтку. Подія відбуватиметься впродовж чотирьох днів. Про це повідомили у Київському зоопарку.

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Горилі Тоні виповнилось 50 років

Київський зоопарк поділився серією фотографій, на яких зображений настрій горили Тоні в його день народження. Видно, що горила перебуває у відмінній фізичній формі, насолоджуючись різноманітними ласощами, включаючи кавун, помідори і банани.

Співробітники зоопарку висловлюють впевненість, що Тоні буде ще довго радувати відвідувачів.



Тоні виповнилося 50 років / Фото КиївЗоо

Сьогодні він гріється на сонечку, приймаючи теплі вітання. Святковий пікнік з нагоди свята буде проходити 4 дні поспіль у його улюбленому зеленому маєтку на Острові Тварин.

Графік роботи центральних кас зоопарку:

у понеділок – із 12:00 до 17:00;

з вівторка до неділі – з 10:00 до 17:00.

Вхід у зоопарк — до 17:00, перебування на території — до 18:30.



Святковий пікнік Тоні / Фото КиївЗоо



Тоні святкує свій День народження / Фото КиївЗоо

Що треба знати про Тоні?

Горила Тоні, який народився 8 серпня 1974 року в Нюрнберзькому зоопарку у батьків Фріца і Дельфі, протягом усього свого життя потрапляв у заголовки газет завдяки своїй дивовижній подорожі різними зоопарками. За останні два десятиліття Тоні жив у різних містах, зокрема в Нюрнберзі, Ганновері та Саарбрюкені. У 1999 році рішенням Європейської асоціації зоопарків та акваріумів (EAZA) Тоні був переведений до Київського зоопарку, де приєднався до самки горили, на ім'я Дора.

29 вересня у 25-річному віці він потрапив до Києва. Але всі спроби об'єднати Тоні і Дору були марними, вони постійно конфліктували й фахівці зоопарку були вимушені тримати їх у різних вольєрах.



Горила Тоні у Київському зоопарку / Фото КиївЗоо

У 2014 році Тоні пережив значні зміни в умовах свого життя. Вперше за багато років він переїхав з тісної клітки до світлого і затишного вольєра, побудованого з дерева і скла. Зараз Тоні проживає у просторих апартаментах площею 200 квадратних метрів з великим зеленим подвір'ям, що охоплює приблизно 500 квадратних метрів.

Тоні визнає лише жінок серед своїх доглядальниць як членів сім'ї. Він спілкується з ними переважно за допомогою жестів і дозволяє їм себе обслуговувати. Крім того, Тоні віддає перевагу блондинкам, і взагалі не допускає наближення співробітників-чоловіків.

До слова, раніше вага Тоні була 230 кілограмів, а після того, як у нього з'явився літній вольєр, він схуднув на 50 кілограмів – наразі він важить 180 кілограмів.