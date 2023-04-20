Ведмежа, яке приблукало до села на Закарпатті, перебуває у безпеці
Маленького ведмежатка прихистили в реабілітаційному центрі бурого ведмедя, який діє на території НПП "Синевир". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.
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Зараз він там забезпечений усім необхідним, має можливість гратися і повноцінного харчуватися. До того ж тут клишоногий перебуває під постійним наглядом фахівців, які слідкують за тим, щоб він повноцінно розвивався,
– повідомив Микита.
Аби ведмедик повністю відновився, його планують відправити до одного зі спеціалізованих європейських центрів реабілітації.
Після перебування там, клишоногого мають повернути в дику природу за місцем вимушеного вилучення, тобто на Закарпаття.
Як склалася доля ведмежати: дивіться відео
Що трапилося:
Напередодні великодніх свят на Закарпатті до села прибилося мале ведмежа. Його врятували природоохоронці. Мешканці села протягом декількох днів спостерігали появу малого ведмежати.
Ведмежа вирішили забрати, аби воно не загинуло. Його відвезли на тимчасове перебування до реабілітаційного центру бурих ведмедів у Нацпарку Синевир.