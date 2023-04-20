Ведмежа, яке приблукало до села на Закарпатті, перебуває у безпеці

Маленького ведмежатка прихистили в реабілітаційному центрі бурого ведмедя, який діє на території НПП "Синевир". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

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Зараз він там забезпечений усім необхідним, має можливість гратися і повноцінного харчуватися. До того ж тут клишоногий перебуває під постійним наглядом фахівців, які слідкують за тим, щоб він повноцінно розвивався,

– повідомив Микита.