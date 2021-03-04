Остаточно весна: у парку Синевир прокинулися ведмеді

Джерело:Укрінформ
Бурі ведмеді в Національному парку "Синевир" прокинулися від зимової сплячки. Цього року на "зимовий режим" перейшли 9 тварин.
З настанням перших теплих днів у Нацпарку "Синевир" почали прокидатися ведмеді. Директор Центру реабілітації бурих ведмедів у "Синевирі" Ярослав Бундзяк повідомляє, що цьогоріч у сплячку залягли 9 тварин.
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Цієї зими клишоногі довго не хотіли засинати. Причина – теплий грудень. Зазвичай ведмеді залягають у барлоги ще на початку зими.
Зараз ведмеді довго не йшли в барліг, деякі заснули з морозами у січні, були такі, що залягли і в лютому,
– повідомляє Ярослав Бундзяк.
Від сплячки вже прокинулися 5 ведмедів / Фото Укрінформ
У "Синевирі" вже прокинулися 5 ведмедів. За словами директора, вони відчули сонце й тепло і тому почали вилазити з барлогів. Тварини почуваються добре.
Короткий зимовий сон ведмедям не зашкодить. Директор Центру розповідає, що вони впадають у сплячку не тому, що хочуть спати, а через брак їжі. Отже, через "недосипання" клишоногі не страждатимуть. Головне, щоб їжі було вдосталь.
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Короткий сон не зашкодить тваринам / Фото Укрінформ
Загалом у Центрі реабілітації бурих ведмедів мешкає 32 тварини.