Остаточно весна: у парку Синевир прокинулися ведмеді

Бурі ведмеді в Національному парку "Синевир" прокинулися від зимової сплячки. Цього року на "зимовий режим" перейшли 9 тварин.

З настанням перших теплих днів у Нацпарку "Синевир" почали прокидатися ведмеді. Директор Центру реабілітації бурих ведмедів у "Синевирі" Ярослав Бундзяк повідомляє, що цьогоріч у сплячку залягли 9 тварин.

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Цієї зими клишоногі довго не хотіли засинати. Причина – теплий грудень. Зазвичай ведмеді залягають у барлоги ще на початку зими.

Зараз ведмеді довго не йшли в барліг, деякі заснули з морозами у січні, були такі, що залягли і в лютому,

– повідомляє Ярослав Бундзяк.



Від сплячки вже прокинулися 5 ведмедів / Фото Укрінформ

У "Синевирі" вже прокинулися 5 ведмедів. За словами директора, вони відчули сонце й тепло і тому почали вилазити з барлогів. Тварини почуваються добре.

Короткий зимовий сон ведмедям не зашкодить. Директор Центру розповідає, що вони впадають у сплячку не тому, що хочуть спати, а через брак їжі. Отже, через "недосипання" клишоногі не страждатимуть. Головне, щоб їжі було вдосталь.

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Короткий сон не зашкодить тваринам / Фото Укрінформ

Загалом у Центрі реабілітації бурих ведмедів мешкає 32 тварини.