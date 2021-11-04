Вдав, що байдужий до дитини: який вчинок розсекретив любов кота до маленької дівчинки

Коли в сім'ї з'являється маленька дитина, це впливає на життя не тільки батьків, а й домашніх улюбленців. Як кіт відреагував на появу маленької людини – читайте в матеріалі.

Кіт, якого назвали Санні, більшу частину свого життя пробув у притулку для тварин. Коли у нього з'явилася сім'я, він швидко до них звик й був дуже щасливим.

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"Ми забрали Санні із притулку 5 років тому. Йому тоді було 8 років. Як тільки ми його побачили, то зрозуміли, що маємо забрати", – пригадала Шеннон Річардсон.

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Проте коли у господарів народилася донька Хейзел, кіт не був готовий до таких змін. "Коли ми показали Хейзел Санні, він навіть уваги на неї не звернув. Він її обнюхав й одразу пішов вечеряти", – додала Шеннон.

Крім того, Санні й надалі давав зрозуміти своєю байдужістю, що дівчинка йому зовсім не подобається. Сім'я не очікувала такої поведінки домашнього улюбленця й була через це засмучена.

Поки через монітор відеоняні батьки не побачили, як Санні зайшов до кімнати дівчинки, застрибнув у дитяче ліжечко і влігся спати поруч з Хейзел.



Кадр з відеоняні / Фото Shannon Richardson

"Такого я не очікувала. Взагалі потрапити в ліжечко не так вже й просто. Для цього потрібно високо стрибнути, а Санні зовсім не любить стрибати. Він 4 години пробув поруч з Хейзел, охороняючи її сон", – повідомила Шеннон.

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Кіт спить з дитиною / Фото Shannon Richardson

Згодом кіт перестав приховувати своє ставлення до дівчинки та почав проявляти любов до дитини. Адже згодом замість того, щоб приходити до кімнати батьків, був постійно поруч з Хейзел.