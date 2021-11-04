Кот, которого назвали Санни, большую часть своей жизни пробыл в приюте для животных. Когда у него появилась семья, он быстро привык к ним и был очень счастлив.

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"Мы забрали Санни из приюта 5 лет назад. Ему тогда было 8 лет. Как только мы его увидели, поняли, что должны забрать", — вспомнила Шеннон Ричардсон.

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Однако, когда у хозяев родилась дочь Хейзел, кот не был готов к таким изменениям. "Когда мы показали Хейзел Санни, он даже внимания на нее не обратил. Он ее обнюхал и сразу ушел ужинать", — добавила Шеннон.

Кроме того, Санни и дальше давал понять своим безразличием, что девочка ему совсем не нравится. Семья не ожидала такого поведения домашнего любимца и была из-за этого расстроена.

Пока через монитор видеоняни родители не увидели, как Санни зашел в комнату девочки, запрыгнул в детскую кроватку и улегся спать рядом с Хейзел.



Кадр с видеоняни / Фото Shannon Richardson

"Такого я не ожидала. Вообще попасть в кроватку не так уж просто. Для этого нужно высоко прыгнуть, а Санни совсем не любит прыгать. Он 4 часа пробыл рядом с Хейзел, охраняя ее сон", – сообщила Шеннон.

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Кот спит с ребенком / Фото Shannon Richardson

Впоследствии кот перестал скрывать свое отношение к девочке и стал проявлять любовь к ребенку. Ведь потом вместо того, чтобы приходить в комнату родителей, был постоянно рядом с Хейзел.