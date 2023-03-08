Виявляється, що люди можуть зрозуміти почуття та емоції тварин на основі звуків, що видаються ними. Вчені з Копенгагенського університету представили відповідне дослідження.

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Вчені з'ясували, що люди можуть розуміти "мову" тварин

За словами вчених, певна інформація, укладена у звуках, що видаються тваринами, наприклад, наскільки сильні емоції тварини, мабуть, передається однаковим чином у різних видів. Дослідження показує, що люди краще розуміють свійських тварин, ніж диких.

Як каже Елоді Бріфер з Копенгагенського університету, люди, ймовірно, засновують свої рішення на знаннях про те, як видають звуки, коли перебувають у більш-менш збудженому стані. Це пов'язано з тим, що збудження через стрес, є системою, що добре збереглася у хребетних.

Ми вирішили з'ясувати чи можуть люди оцінити силу емоційного стану тварин, а також те, чи тварина виражає позитивну, чи негативну емоцію,

— каже Бріфер.

За словами вчених, навіть між близькими видами хребетних вираження емоцій дуже відрізняється, тому не можна покладатися на людський досвід сприйняття звукової інформації.

Як проводили дослідження

В межах свого експерименту вчені записали звуки, які видають шість видів тварин. Це були домашні тварини, такі як коні, свині, кози та корови, а також дикі тварини – коні Пржевальського та дикі кабани.

Для прозорості експерименту вчені визначили, коли саме видавали звук тварини, тобто наскільки сильно вони були збуджені, що визначалося високою частотою серцевих скорочень або рухом. Також був звук виданий у позитивному контексті, як-от очікування їжі, або негативному – коли тварина перебувала в ізоляції.

Паралельно вчені записали уривки абсолютно безглуздих людських звуків, які були вимовлені в люті та радості, щоб показати негативний і позитивний контекст.

Люди можуть розуміти, що говорять тварини / Фото UnSplash

Понад 1 000 учасників було залучено до проведення експерименту, яким вчені запропонували прослухати звуки тварин та людей. Водночас учасників попросили визначити силу емоційного настрою, що видає звуки живої істоти, і чи ці емоції є позитивними, чи негативними.

Що показали результати

Згідно з результатами, люди правильно оцінили силу емоцій та тварин і людей у 54% випадків, а тип емоцій правильно оцінили у 55% випадків. Але виявилося, що найкраще емоційний настрій був оцінений правильно за звуками, які видавали свині, коні, кози та люди. Що стосується диких тварин, то показники були набагато гіршими.

Ми зробили висновок, що людям легше зрозуміти домашніх тварин, а не диких. Але найвищий відсоток правильної оцінки був щодо звуків коней, можливо через те, що більшість учасників часто їх можуть чути,

— каже Бріфер.

За словами вчених, людей можна навчити правильно розпізнавати звуки, які видають тварини, що полегшить їхнє розуміння людиною. І це стосується не лише фермерів, а й власників таких домашніх тварин, як кішки чи собаки.