Оказывается, что люди могут понять чувства и эмоции животных на основе издаваемых ими звуков. Ученые из Копенгагенского университета представили соответствующее исследование.

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Ученые выяснили, что люди могут понимать "язык" животных

По словам ученых, определенная информация, заключенная в звуках, издаваемых животными, например, насколько сильны эмоции животного, по-видимому, передается одинаковым образом у разных видов. Исследование показывает, что люди лучше понимают домашних животных, чем диких.

Как говорит Элоди Брифер из Копенгагенского университета, люди, вероятно, основывают свои решения на знаниях о том, как издают звуки, когда находятся в более или менее возбужденном состоянии. Это связано с тем, что возбуждение из-за стресса является хорошо сохранившемся у хребетных.

Мы решили выяснить, могут ли люди оценить силу эмоционального состояния животных, а также то, выражает ли животное положительную или отрицательную эмоцию,

– говорит Брифер.

По словам ученых, даже между близкими видами хребетных выражение эмоций очень отличается, поэтому нельзя полагаться на человеческий опыт восприятия звуковой информации.

Как проводили исследования

В рамках своего эксперимента ученые записали звуки, издающие шестью видами животных. Это были домашние животные, такие как лошади, свиньи, козы и коровы, а также дикие животные – лошади Пржевальского и дикие кабаны.

Для прозрачности эксперимента учёные определили, когда именно издавали звук животное, то есть насколько сильно они были возбуждены, что определялось высокой частотой сердечных сокращений или движением. Также был звук издан в положительном контексте, например ожидании пищи, или негативном – когда животное находилось в изоляции.

Параллельно ученые записали отрывки совершенно бессмысленных человеческих звуков, произнесенных в ярости и радости, чтобы показать негативный и положительный контекст.

Люди могут понимать, что говорят животные / Фото UnSplash

Более 1 000 участников были вовлечены в эксперимент, которым ученые предложили прослушать звуки животных и людей. В то же время участников попросили определить силу эмоционального настроения, издающего звуки живого существа, и являются ли эти эмоции положительными, или отрицательными.

Что показали результаты

Согласно результатам, люди правильно оценили силу эмоций и животных и людей в 54% случаев, а тип эмоций правильно оценили в 55% случаев. Но оказалось, что лучшее эмоциональное настроение было оценено правильно по звукам, издаваемым свиньями, конями, козами и людьми. Что касается диких животных, то показатели были гораздо хуже.

Мы заключили, что людям легче понять домашних животных, а не диких. Но самый высокий процент правильной оценки был относительно звуков лошадей, возможно потому, что большинство участников часто их могут слышать,

– говорит Брифер.

По словам ученых, людей можно научить правильно распознавать звуки, издаваемые животными, что облегчит их понимание человеком. И это касается не только фермеров, но и владельцев таких домашних животных как кошки или собаки.