Вчені з'ясували, коли собаки з хижаків стали всеїдними

Інколи здається, що собака здатна з'їсти все, що потрапить на підлогу чи необачно залишиться без нагляду. Втім, дослідження показують, що ці тварини спершу були лише м'ясоїдними хижаками.

Дві групи вчених проводили генетичний аналіз решток собак часів бронзового віку та аналіз їхнього калу. Дослідження показали, що взаємодія із людьми і "робота на них" значно змінила раціон собак.

Дізнайтеся У чому переваги стерилізації кішки і який догляд потрібен після операції

Що їли стародавні собаки

Генетичний аналіз найдавніших відомих у світі залишків собак свідчить про те, що вони були одомашнені людьми, які мешкали в Євразії від 20 000 до 40 000 років тому.

Біохіміки з Болонського університету секвенували ДНК у 13 скам'янілих шматочках собачого калу. Їх знайшли на місці сільськогосподарської громади бронзового віку в Солароло в Італії. Копроліти (а це наукова назва залишків калу – 24 канал), датовані періодом від 3450 до 3600 років тому, містили як тваринні, так і рослинні речовини:

пшеницю,

виноград,

баранину.

Але вони також вказали, що стародавні собаки мали менше копій гена амілази у порівнянні з сучасними собаками.

Група під керівництвом Сільвії Альбізурі, зооархеолога Барселонського університету, вивчила останки 36 собак, знайдених у Кан-Рокеті – місці, вперше заселеному в кам'яному віці. Вони вивчили рівень вуглецю та азоту в кістках собак, що може дати підказки щодо їхнього раціону.



Коли людина одомашнила собаку, його раціон змінився / Фото з Unsplash

10 собак були всеїдними, а 9 мали дієту з високим вмістом м’яса. Решта 17 цуценят майже не мали ознак вживання м'яса тварин. Насправді у деяких рівень вуглецю та азоту ледве відрізнявся від великої рогатої худоби, яку вони охороняли.

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.

Протягом багатьох поколінь вегетаріанська дієта змусила собак розвинути щелепи, слабші за предків вовків, а також менші, більш плоскі зуби, щоб краще жувати рослини та зерно.

Виходить, що собаки стали всеїдними лише близько 8000 років тому. Але зміна не була універсальною. У холодному кліматі, де існували товариства мисливців-збирачів, собаки все ще жили переважно м’ясом.

Зміна у раціоні призвела до біохімічних змін в організмі

Коли собаки почали взаємодіяти з людьми, їх раціон почав змінюватися: люди давали чотирилапим "службовцям" злаки і коріння, коли м'яса не вистачало їм самим. Проте, навіть через тисячоліття після цього собаки все ще не могли нормально їх перетравлювати.

Цікаво Зворотне чхання у собаки: як це відбувається та чому

Річ у тім, що вони не виробляли досить багато амілази – ферменту, який перетворює крохмаль в цукор. Він необхідний для перетравлення складних вуглеводів в овочах, зернах і фруктах.



Спершу собаки не могли повністю перетравлювати їжу, яку давала людина / Фото з Unsplash

Дослідники виявили 56 видів мікробів, частина яких поширені в мікробіомі сучасних собак. Деякі з цих мікробів виробляють власну амілазу у великих кількостях, що дозволяло тваринам засвоювати крохмаль.