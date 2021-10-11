Вчені встановили камеру в шпаківні: що відбувається за маленькими дерев'яними стінами

Вчені з Британського фонду орнітології встановили камеру в шпаківні, аби дізнатися, що відбувається за дерев'яними стінами з маленьким отвором. Всього через кілька годин після цього там вже були перші мешканці – пара синиць.

Відомо, що синиці невибагливі при виборі місця для гніздування. Вони можуть селитися в пнях, дуплах та навіть у великих тріщинах в бетоні. Головне – тепло, яке вони отримують завдяки ретельному створенню гнізда.

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Хоч ці птахи невибагливі до свого житла, проте мають до нього сильну прихильність. Адже постійно вертаються до попереднього місця.

Пара синиць, що заселилася в шпаківню, яку встановили орнітологи, будувала своє гніздо цілих 7 тижнів. При цьому науковці зазначили, що переважно це займає від 1 до 2 тижнів.

Дивіться відео заселення птахів у шпаківню:

Спочатку птахи виклали дно шпаківні шаром моху, невеликих гілок та лишайнику. А згодом нанесли вовни та пір'я.

Усі 7 тижнів камера безперервно працювала, тому орнітологи отримали детальний матеріал для вивчення. Прискорене відео науковці розмістили на каналі у ютуб.

Дивіться відео синиць зі шпаківні:

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