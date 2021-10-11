Известно, что синицы неприхотливы при выборе места для гнездования. Они могут селиться в пнях, дуплах и даже в больших трещинах в бетоне. Главное – тепло, которое они получают благодаря тщательному созданию гнезда.

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Хотя эти птицы неприхотливы к своему жилью, однако имеют к нему сильную привязанность. Ведь постоянно возвращаются к предыдущему месту.

Пара синиц, что заселилась в скворечник, который установили орнитологи, строила свое гнездо целых 7 недель. При этом ученые отметили, что в основном это занимает от 1 до 2 недель.

Смотрите видео заселения птиц в скворечник:

Сначала птицы выложили дно скворечника слоем мха, небольших веток и лишайника. А потом нанесли шерсти и перьев.

Все 7 недель камера непрерывно работала, поэтому орнитологи получили подробный материал для изучения. Ускоренное видео ученые разместили на канале в ютуб.

Смотрите видео синиц из скворечника:

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