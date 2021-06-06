Вчені виявили ще один унікальний вплив собак на людей

Небагато людей можуть втриматися від спокуси погладити милих пухнастих собак. І, напевно, ні для кого не секрет, що проведення часу з нашими улюбленцями здатне покращити навіть найгірший день.

Група вчених з Університету Вашингтона підтвердила те, про що ми всі інтуїтивно знали, – домашні тварини мають надзвичайну здатність знижувати рівень стресу та тривоги. І для цього вистачає всього 10 хвилин погладжування.

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Однак вони виявили ще одну унікальну властивість собак, і про це трохи згодом.

Про дослідження

Науковці під керівництвом докторки Патрісії Пендрі провели дослідження, до якого залучили понад 300 студентів університетів.

Під час експерименту вони надавали їм терапевтичних собак і спостерігали за тим, як змінювалося їхнє самопочуття.



Собак здатні зменшити стрес і тривогу / Фото unsplash

З’ясувалося, що ті студенти, які проводили час з тваринами, були набагато спокійнішими та мали кращі результати у навчанні, ніж ті, хто не брав участі у щотижневих годинних зустрічах з тваринами.

Це справді потужна знахідка. Університети роблять велику роботу, намагаючись допомогти студентам досягти успіху в навчанні. Однак це дослідження показує, що традиційні підходи до управління стресом не настільки ефективні для цієї групи населення у порівнянні з програмами, які зосереджені на взаємодії з терапевтичними собаками,

– сказала Пендрі.



Проведення часу з собаками може покращити успішність у навчанні / Фото unsplash

Отже, наука знову довела, що собаки справді є найкращими друзями людей. І незважаючи на те, студент ви чи ні, правда полягає в тому, що всі ми можемо проводити невелику терапію з нашими домашніми улюбленцями.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina® , що містить усі необхідні його організму поживні речовини.



Собаки мають терапевтичний вплив на людей / Фото unsplash