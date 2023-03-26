Передісторія

Вчені опублікували короткий опис того, що, як вони стверджували, було першою акулою-гобліном у Середземному морі, засноване на одній фотографії низької якості, наданій їм громадянським вченим у травні 2022 року. Водночас жоден з дослідників особисто не бачив акулу – у їхньому розпорядженні було лише це фото. На фото, яке нібито демонструє колишню живу акулу, не було масштабу, і вчені не змогли точно повідомити про її розмір.

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Акули-гобліни – невловні глибоководні риби, які були задокументовані в багатьох місцях по всьому світу, але ніколи раніше в Середземному морі. Якби знахідка вчених була реальною, це могло б стати приводом для фінансування різноманітних подальших досліджень та програм зі збереження морської природи. Однак багато дослідників засумнівалися у правдивості знахідки вчених.

Що кажуть експерти

Експерти з акул і морські біологи натрапили на опублікований запис торік та висловили скептицизм в мережі. Вони вказали на те, що акула на фото виглядає доволі дивно – у неї неправильна кількість зябер, вона надто маленька, а деякі частини тіла виглядають якось неправильно. Простіше кажучи: багато любителів морського життя вважали, що зразок більше схожий на фігурку, ніж на справжню мертву акулу.

У відповідь автори дослідження спробували пояснити дивний вигляд тварини тим, що на фото може бути ембріон акули, деформований через внутрішньоутробне проковтування яйцеклітин.

Проте світ науки про акул не переконав їх аргумент. Вони навіть знайшли пластикову іграшку, яка продається на eBay та підозріло схожа на ту, що "сфотографували" вчені.



Експерти знайшли пластикову іграшку акули-гобліна, яка підозріло схожа на "знахідку" вчених / Скриншот з e-Bay

Згодом авторів переконали, що фото, яке вони отримали від незалежного вченого, найімовірніше, справді є фейковим. Минулого тижня вони опублікували офіційну відмову від своєї роботи. Проте це не означає, що у Середземному морі немає акул-гоблінів – цілком можливий варіант, що їх наразі просто не знайшли.

Вчені виявили останки древнього іхтіозавра

Палеонтологи на острові Шпіцберген, який є норвезьким архіпелагом, що міститься у Північному Льодовитому океані за 1 300 кілометрів від Північного полюса, знайшли останки іхтіозавра. Це великі вимерлі морські рептилії.

Вони процвітали протягом більшої частини мезозойської ери і вперше з'явилися близько 250 мільйонів років тому. Тобто вони є старшими за динозаврів.