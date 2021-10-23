Група дослідників із Японії знайшла докази того, що усі собаки походять від японського вовка. З'ясувалося, що ДНК цих тварин найбільш споріднене із сучасними песиками.

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Японський вовк підвид сірого вовка, який колись мешкав на багатьох островах сучасної Японії. Цей вид оголосили вимерлим у 1905 році, після того, як діяльність мисливців та селян призвела до його повного зникнення.

Взяли зразки у музеях

Команда дослідників зробила генетичний аналіз клітин вимерлого вовка. Зразки для аналізу взяли з кісток тварин, рештки яких зберігають у музеях.

Зразки порівняли із ДНК інших вовків, лисиць та собак. Дослідники з'ясували, що японські вовки є унікальної гілкою еволюції. Нащадки цих прадавніх вовків еволюціонували у собак.



Японський вовк, від якого походять собаки / Фото Momotarou2012 / Wikimedia Commons

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Раніше вважали, що предком собак є сірий вовк

Попередні дослідження показали, що сучасні домашні вовки походять від сірого вовка, якого зараз також не існує. Нове дослідження уточнює попередню інформацію та робить вчених на крок ближче до розуміння, як з'явилися собаки.