Группа исследователей из Японии нашла доказательства того, что все собаки произошли от японского волка. Выяснилось, что ДНК этих животных наиболее совпадает с современными песиками.

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Японский волк подвид серого волка, который когда-то жил на многих островах современной Японии. Этот вид объявили вымершим в 1905 году, после того, как деятельность охотников и крестьян привела к его полному исчезновению.

Взяли образцы в музеях

Команда исследователей сделала генетический анализ клеток вымершего волка. Образцы для анализа взяли из костей животных, остатки которых хранятся в музеях.

Образцы сравнили с ДНК других волков, лис и собак. Исследователи выяснили, что японские волки является уникальной ветвью эволюции. Потомки этих древних волков эволюционировали в собак.



Японский волк, от которого происходят собаки / Фото Momotarou2012 / Wikimedia Commons

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Раньше считали, что предком собак является серый волк