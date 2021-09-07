Вчені розповіли, чому корисно тримати вдома кота

Щасливі господарі, які мають пухнастиків, розповідають, що у них покращився сон та настрій. Дослідження вчених підтверджують ці позитивні зміни в самопочутті людей.

Вчені стверджують, що коти допомагають людям розслаблятися, долати стрес і напругу. Утримання кішки вдома позитивно впливає на психічне здоров'я людей.

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Коти заспокоюють і дарують позитивні емоції / Фото Unsplash

Дослідники з'ясували, що час, проведений разом із кішкою, може знизити частоту серцевих скорочень, а також артеріальний тиск, – розповідає Крістін Вітале, експерт зі взаємодії котів та людини.

Основні переваги утримання кішки вдома

Ваш настрій стає кращим

Спілкування з кішкою може зменшувати негативні емоції, такі як страх та тривога. 87% власників котиків заявили, що кішка позитивно вплинула на їх благополуччя.



Котики чудово вміють підіймати настрій / Фото Unsplash

Також власники пухнастиків вважають, що кішка може стати джерелом затишку та комфорту.

Навіть ті котики, які не живуть у вас вдома, можуть стати в пригоді. Під час одного із досліджень люди повідомили, що перегляд відео з кішками додає їм енергії та позитивного настрою.

Кішки змушують вас дотримуватися розпорядку дня

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин.робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Коли ви несете відповідальність за живе створіння, це допомагає сформувати почуття відповідальності й навіть сенсу життя. Особливо корисно це для самотніх людей.



Турбота про котів змушує людей ставати відповідальнішими / Фото Unsplash

Щоб кішка стала справді вашим другом, зміцнюйте зв'язок із нею. Грайтеся з твариною, гладьте її, дозволяйте сидіти поруч із вами. Котів можна навчити нескладних витівок, пропонуючи їм смаколики – все це формує довіру між господарем та улюбленцем.

Саме довіра й тактильний контакт дає змогу людям не відчувати себе самотніми поруч із кішкою.

Коти руйнують самотність

Навіть якщо ваш улюбленець просто лежить поруч із вами у кімнаті, де ви працюєте – це створює відчуття компанії та зменшує самотність.



Завдяки котам у домі стає затишніше і не так самотньо / Фото Unsplash

Присутність кішки дарує власникам почуття безпеки.

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Особливо актуальними ці переваги стали під час пандемії, коли більшість людей опинилися замкненими у своїх квартирах і страждали від самотності.