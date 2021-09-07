Вчені стверджують, що коти допомагають людям розслаблятися, долати стрес і напругу. Утримання кішки вдома позитивно впливає на психічне здоров'я людей.

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Коти заспокоюють і дарують позитивні емоції / Фото Unsplash

Дослідники з'ясували, що час, проведений разом із кішкою, може знизити частоту серцевих скорочень, а також артеріальний тиск, – розповідає Крістін Вітале, експерт зі взаємодії котів та людини.

Основні переваги утримання кішки вдома

Ваш настрій стає кращим

Спілкування з кішкою може зменшувати негативні емоції, такі як страх та тривога. 87% власників котиків заявили, що кішка позитивно вплинула на їх благополуччя.



Котики чудово вміють підіймати настрій / Фото Unsplash

Також власники пухнастиків вважають, що кішка може стати джерелом затишку та комфорту.

Навіть ті котики, які не живуть у вас вдома, можуть стати в пригоді. Під час одного із досліджень люди повідомили, що перегляд відео з кішками додає їм енергії та позитивного настрою.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Кішки змушують вас дотримуватися розпорядку дня

Коли ви несете відповідальність за живе створіння, це допомагає сформувати почуття відповідальності й навіть сенсу життя. Особливо корисно це для самотніх людей.



Турбота про котів змушує людей ставати відповідальнішими / Фото Unsplash

Щоб кішка стала справді вашим другом, зміцнюйте зв'язок із нею. Грайтеся з твариною, гладьте її, дозволяйте сидіти поруч із вами. Котів можна навчити нескладних витівок, пропонуючи їм смаколики – все це формує довіру між господарем та улюбленцем.

Саме довіра й тактильний контакт дає змогу людям не відчувати себе самотніми поруч із кішкою.

Коти руйнують самотність

Навіть якщо ваш улюбленець просто лежить поруч із вами у кімнаті, де ви працюєте – це створює відчуття компанії та зменшує самотність.



Завдяки котам у домі стає затишніше і не так самотньо / Фото Unsplash

Присутність кішки дарує власникам почуття безпеки.

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Особливо актуальними ці переваги стали під час пандемії, коли більшість людей опинилися замкненими у своїх квартирах і страждали від самотності.