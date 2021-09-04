Невідомо, чи брали власники цих тварин їх спеціально тому, що вони мають однакове забарвлення. Однак ми точно знаємо, що усіх цих котиків, песиків, морських свинок і навіть ягнят дуже люблять. Дивіться добірку оригінальних фото тварин-близнюків.
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Це точно не моє дитя?
Фото Dreamworld
Цей песик трохи здивований такою схожістю
Фото SarahSmillaReport
Цікаво, хто з них шпигун
Фото thkce
Неймовірні близнюки
Фото EveryDayImJocelyn
Котик не дуже задоволений, що має двійника
Фото patryks_world
Ця парочка дуже мила
Фото Gamer_Diva
Цікаво На краю даху та за планшетом: де в Одесі можна знайти незвичайні скульптури котів
Схожі, мов брати
Фото yallaroo_genetics