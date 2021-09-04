Невідомо, чи брали власники цих тварин їх спеціально тому, що вони мають однакове забарвлення. Однак ми точно знаємо, що усіх цих котиків, песиків, морських свинок і навіть ягнят дуже люблять. Дивіться добірку оригінальних фото тварин-близнюків.

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Це точно не моє дитя?

Тварини схожі, мов близнюки
Фото Dreamworld

Цей песик трохи здивований такою схожістю

Тварини схожі, мов близнюки
Фото SarahSmillaReport

Цікаво, хто з них шпигун

Тварини схожі, мов близнюки
Фото thkce

Неймовірні близнюки

Тварини схожі, мов близнюки
Фото EveryDayImJocelyn

Котик не дуже задоволений, що має двійника

Тварини схожі, мов близнюки
Фото patryks_world

Ця парочка дуже мила

Тварини схожі, мов близнюки
Фото Gamer_Diva

Цікаво На краю даху та за планшетом: де в Одесі можна знайти незвичайні скульптури котів

Схожі, мов брати

Тварини схожі, мов близнюки
Фото yallaroo_genetics