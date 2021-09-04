Невідомо, чи брали власники цих тварин їх спеціально тому, що вони мають однакове забарвлення. Однак ми точно знаємо, що усіх цих котиків, песиків, морських свинок і навіть ягнят дуже люблять. Дивіться добірку оригінальних фото тварин-близнюків.

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Це точно не моє дитя?



Фото Dreamworld

Цей песик трохи здивований такою схожістю



Фото SarahSmillaReport

Цікаво, хто з них шпигун



Фото thkce

Неймовірні близнюки



Фото EveryDayImJocelyn

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Котик не дуже задоволений, що має двійника



Фото patryks_world

Ця парочка дуже мила



Фото Gamer_Diva

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Схожі, мов брати



Фото yallaroo_genetics