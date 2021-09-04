Неизвестно, взяли ли владельцы этих животных специально потому, что они имеют одинаковую окраску. Однако мы точно знаем, что всех этих котиков, собачек, морских свинок и даже ягнят очень любят. Смотрите подборку оригинальных фото животных-близнецов.

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Это точно не мой ребенок?

Животные похожи как близнецы
Фото Dreamworld

Этот песик немного удивлен такой схожестью

Животные похожи как близнецы
Фото SarahSmillaReport

Интересно, кто из них шпион

Животные похожи как близнецы
Фото thkce

Невероятные близнецы

Животные похожи как близнецы
Фото EveryDayImJocelyn

Котик не слишком доволен, что имеет двойника

Животные похожи как близнецы
Фото patryks_world

Эта парочка очень милая

Животные похожи как близнецы
Фото Gamer_Diva

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Похожи, как братья

Животные похожи как близнецы
Фото yallaroo_genetics