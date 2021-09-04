Неизвестно, взяли ли владельцы этих животных специально потому, что они имеют одинаковую окраску. Однако мы точно знаем, что всех этих котиков, собачек, морских свинок и даже ягнят очень любят. Смотрите подборку оригинальных фото животных-близнецов.
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Это точно не мой ребенок?
Фото Dreamworld
Этот песик немного удивлен такой схожестью
Фото SarahSmillaReport
Интересно, кто из них шпион
Фото thkce
Невероятные близнецы
Фото EveryDayImJocelyn
Котик не слишком доволен, что имеет двойника
Фото patryks_world
Эта парочка очень милая
Фото Gamer_Diva
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Похожи, как братья
Фото yallaroo_genetics