Неизвестно, взяли ли владельцы этих животных специально потому, что они имеют одинаковую окраску. Однако мы точно знаем, что всех этих котиков, собачек, морских свинок и даже ягнят очень любят. Смотрите подборку оригинальных фото животных-близнецов.

Узнайте 6 способов защитить домашних любимцев от блох: плюсы и минусы

Это точно не мой ребенок?



Фото Dreamworld

Этот песик немного удивлен такой схожестью



Фото SarahSmillaReport

Интересно, кто из них шпион



Фото thkce

Невероятные близнецы



Фото EveryDayImJocelyn

Полноценный рацион – залог хорошего самочувствия наших четвероногих друзей. Выбирайте сбалансированные корма Purina®, чтобы ваш любимец всегда оставался здоровым и счастливым.

Котик не слишком доволен, что имеет двойника



Фото patryks_world

Эта парочка очень милая



Фото Gamer_Diva

Интересно На краю крыши и за планшетом: где в Одессе можно найти необычные скульптуры котов

Похожи, как братья



Фото yallaroo_genetics