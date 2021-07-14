"Ванна" з мурашок: фотограф випадково зафіксував рідкісну поведінку ворон

Канадійський фотограф Тоні Остін випадково задокументував рідкісну поведінку ворон, відому як "мурашник". Однак дізнався він про це тоді, коли його фотографії облетіли весь світ.

На знаменитих кадрах ворона сидить на гравію, а її тіло облюбували десятки мурах. Вперше таку поведінку зафіксували в індиків ще у 1830-х роках.

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Випадковий свідок

Остін займається фотографією з 1963 року, а свої знімки називає маленькими часовими капсулами проходження світла й тіні.

Того дня він перебував у природному заповіднику Лебедине озеро Вікторії, коли поблизу нього приземлилася зграя ворон. Один птах виглядав так, ніби приймав пилову ванну. Однак в його поведінці було щось незвичайне – він опустив крила на гравій та поводився дещо шалено.

Ворона стрибала в повітря, а потім назад сідала на ґрунтову стежку. Її поведінка видалася мені якось дивною. Я подумав, що, можливо, вона потрапила у біду, однак, жодна з інших ворон не здавалася стурбованою, і через хвилину-дві всі вони полетіли та приземлились на деяких деревах,

– розповідає фотограф.

Остін присів і зробив кілька кадрів крупним планом. Повернувшись додому, він збільшив зображення на моніторі і вже тоді помітив, що по вороні повзали мурахи. А коли опублікував фотографії у фейсбуці, тоді й зрозумів масштаби того, що йому вдалося задокументувати. З’ясувалося, що це явище, відоме як "мурашник", є надзвичайно рідкісним і загадковим для науковців.



Фотограф випадково зафіксував рідкісну поведінку ворон / Фото Тоні Остіна

Про "мурашник"

Вперше таку поведінку зафіксували в індиків в середині ХІХ століття.

Відтоді експерти достеменно не знають, чому птахи так поводяться.

За даними Національної австралійської федерації, широко поширена теорія стверджує, що птахи використовують мурах, щоб заспокоїти подразнену шкіру в періоди сильної линьки пір'я.

Інша теорія передбачає, що мурахи допомагають контролювати паразитів, які живуть у оперенні птиці.



Це явище відоме, як "мурашник" / Фото Тоні Остіна

Водночас почесний професор біології дикої природи з Університету Макгілла Девід Берд стверджує, що комахи також можуть бути їжею. Однак до остаточних висновків науковці наразі не дійшли.



Досі достеменно невідомо, чому птахи так поводяться / Фото Тоні Остіна

Тим не менш, для Остіна успіх фотографій став приємною несподіванкою.

Я все життя фотографував і це завжди було моєю пристрастю… Тож надзвичайно приємно мати можливість поділитися цим знімком маловідомої та ще менш зрозумілої поведінки із багатьма іншими. Я також відчуваю велику вдячність цій вороні та її супутникам за те, що дали мені хвилинку, яку я довго пам'ятатиму,

– сказав він.



Фотограф Тоні Остін / Фото CBC

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