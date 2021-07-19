5 червонокнижних ведмедів незаконнно утримували у "зоокуточку"

У Хмельницькому керівник громадської організації "ЗооЗахист" незаконно утримував 5 бурих ведмедів, які занесені до Червоної книги України. Суд вирішив конфіскувати тварин та призначив штраф.

Суд розглянув справу та ухвалив рішення 12 липня. Керівник організації підтвердив, що умови утримання тварин не відповідали закону.

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Суд постановив конфіскувати бурих ведмедів

30 квітня 2021 року держінспектор з охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області Тарас Цапар виявив, що на території ГО "ЗооЗахист" на вулиці Степанкова, що у Хмельницьку:

порушують правила утримання диких тварин. Зокрема в неволі утримуються 5 бурих ведмедів, які занесені до Червоної книги України;

немає відповідних документів, що посвідчують законність їх вилучення із природного середовища.



Крім 2 великих особин, утримувались 3 ведмежат / Фото Pixabay

Господар визнає, що утримував тварин в неналежних умовах

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додавання корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

Він підтвердив, що:

на утримані є 5 ведмедів – 2 дорослих та 3 ведмежат;

відсутні документи щодо походження тварин;

володіє документом щодо вакцинації, та для дослідження цих документів в судовому засіданні не подав.

Ба більше, він визнав, що:

на початку 2021 року вимоги щодо утримання диких тварин в неволі змінилися;

умови, в яких у нього утримуються ведмедів певною мірою не відповідають цим вимогам;

намагається їх покращити, та доказів не подав.

Суд розглянув адміністративне порушення та вирішив, що керівник ГО винен у порушенні правил утримання диких тварин у неволі. Чоловіку призначили штраф 85 гривень з конфіскацією тварин.

До речі, місцеве видання "Всім" повідомило, що Хмельницький міськрайонний суд ухвалив постанову про конфіскацію карпатських бурих ведмедів із зоокуточка Сергія Пальохіна. Він утримує їх у мікрорайоні Гречани, що у Хмельницькому.



Видання опублікувало фото ведмедів / Фото "Всім"

Видання пише, що:

5 ведмедів живуть в 1 вольєрі на 140 квадратних метрах;

у зоокутку є 2 дорослих ведмеді – самець Пафнутій та самиця Даша;

за словами Сергія Пальохіна, вони з'явилися в його зоокутку два роки тому;

Пальохін забрав їх з мандрівного цирку, коли дізнався, що тварин збираються залишити у тісних клітках просто на місці виступу.

Згідно з законом кожен ведмідь має бути забезпечений, принаймні, одним лігвищем, укриттям чи барлогом. Також місце утримання ведмежих на одну третину вольєру має бути покрите природними матеріалами, що забезпечують можливість для риття. А також має бути басейн з глибиною не менше 0,5 метра, але й не меншою, ніж довжина тіла дорослої особини.



Ведмедів потрібно утримувати згідно з законом / Фото Pixabay

Що цьому передувало

15 липня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №2351, що стосується захисту бездомних і диких тварин.

Зокрема він забороняє фотопослуги з дикими тваринами, пропаганду насильства та калічення чотирилапих безхатьків .

. Також забороняє утримання диких великих тварин у закладах громадського харчування й інших непристосованих місцях та залишення тварин у салоні авто , коли на вулиці температура вища за +20°C чи нижча за -5°C.

, коли на вулиці температура вища за +20°C чи нижча за -5°C. За порушення посилять кримінальну та адміністративну відповідальність. Зокрема тварин зможе вилучати поліція, а за постійні порушення людей позбавлятимуть права утримувати тварин протягом 5 років.

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