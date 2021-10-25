На своїй сторінці в соціальній мережі інстаграм Кейлі Куоко познайомила 7 мільйонів своїх підписників з півником, якого назвала, Міні Купер.

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"Ласкаво просимо у новому житті Міні Куп. Ми врятували маленького півня, і я повністю в любові", – написала Куоко. Крім того, вона подякувала усім, хто до цього піклувався про птаху.

Акторка поділилася фото, в якому можна побачити, як Купер пристосовується до свого нового дому. Сидячи на краю ліжка, з пухнастою іграшкою.



Міні Купер / Скриншот з інстаграму Кейлі Куоко

Ріта Блеквелл, яка працює в Центрі догляду за тваринами, також опублікувала відео, в якому попрощалася з Міні Купером та подякувала Кейлі Куоко за "усиновлення".

Відомо, що весь персонал центру обожнював півня, тому він часто бував в офісі. "Усі вийшли, щоб попрощатися і відправити його в дорогу", – додала Блеквелл.

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