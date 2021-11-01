Усе розуміють: чому собаки нахиляють голову, коли слухають людей

Чи замислювалися ви, чому собаки схиляють голову, коли вас чують? Мила поведінка песиків, які слухають своїх господарів – не випадковість, а показник інтелекту.

Угорські науковці довели – нахиляючи голову, собака розуміє, що хоче сказати людина. Чарівна поза домашнього улюбленця демонструє його кмітливість.

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За допомогою даних Genius Dog Challenge команда вчених з Університету Eötvös Loránd дослідила, наскільки розумні деякі собаки. Науковці визначали рівень інтелекту чотирилапих за тим, наскільки добре вони вивчили назви іграшок.

Під час експерименту дослідники виявили, що собаки не тільки нахиляють голову, коли чують щось зрозуміле. Коли песики розуміють, що від них просять, вони:

виляють хвостом;

рухають однією лапою;

подають голос;

принюхуються.

Що відомо про розум собак? Дослідження показують, що собаки мають ті ж навички розпізнавання, що і немовлята у віці від 6 місяців до 2 років. Вони постійно комунікують з людьми, тому намагаються контактувати з ними максимально зрозуміло. Середньостатистична собака може вивчити понад 100 слів, які будуть викликати в неї реакцію. Щоб розповісти людині, як вони себе почувають, собаки доносять інформацію за допомогою мови тіла: положення хвоста, виразу морди та загальної активності.

Ці рухи є ознакою функціонування собачого мозку, стверджують дослідники.

Ми досліджували частоту та напрямок поведінки собаки, коли власник просить його принести іграшку, вимовляючи її назву. Ми зробили це після того, як зрозуміли, що собаки регулярно слухають своїх господарів,

– розповів провідний дослідник Андреа Соммесе.

Собака показує хазяїну, коли вона розуміє прохання / Фото Unsplash

Як визначити, чи обдарований собака

Дослідники переглянули відео десятків собак, які беруть участь у Genius Dog Challenge. Ці песики проходили інтенсивні тренування протягом трьох місяців.

Науковці поклали іграшки в одну кімнату, а власників разом з собаками розташували в іншій. Господарі просили своїх улюбленців принести конкретну іграшку, вимовляючи її назву.

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Під час експерименту виявилося, що собаки розділилися на 2 типи – звичайні та обдаровані песики. Звичайні собаки змогли вивчити назви лише 2 своїх іграшок. Розумні ж цуценята були здатні вивчити одразу кілька назв та запам’ятати їх без проблем. Обдарованих собак виявилося значно менше.

Під час двох досліджень, проведених протягом кількох місяців, ми спостерігали за двома групами собак: 33 типовими собаками та 7 песиками, які можуть вивчати слова,

– зазначив Соммесе.

Розумні собаки вивчають більше слів / Фото Pexels

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Що означає нахил голови

За результатами дослідження, обдаровані собаки частіше нахиляли голову, коли розуміли, чого потребує господар. Типові песики робили це значно рідше, бо розуміли лише 1 – 2 назви.

Така поведінка, стверджують науковці, характерна для розумних собак, які краще ідентифікують людську мову.

Схоже, існує зв'язок між успіхом у пошуку названої іграшки та частими нахилами голови, коли чуєш її назву,

– додав доктор Соммесе.

Собаки, які вивчили більше іграшок, частіше нахиляли голову / Фото Pexels

За словами співавтора експерименту Андреа Темезі, дослідження наголошувало на нахилах голови лише під час специфічної взаємодії собаки та власника.

Важливо утриматися від думки, що лише обдаровані собаки схиляють голову в інших ситуаціях. Дослідження не вивчало, коли тварини можуть робити це за інших обставин,

– підкреслив Темезі.