Все понимают: почему собаки наклоняют голову, когда слушают людей

Задумывались ли вы, почему собаки наклоняют голову, когда вас слышат? Милое поведение песиков, которые слушают своих хозяев, – не случайность, а показатель интеллекта.

Венгерские ученые доказали – наклоняя голову, собака понимает, что хочет сказать человек. Очаровательная поза домашнего любимца демонстрирует его смекалку.

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С помощью данных Genius Dog Challenge команда ученых из Университета Eötvös Loránd исследовала, насколько некоторые собаки умны. Ученые определяли уровень интеллекта четвероногих по тому, насколько хорошо они изучили названия игрушек.

Во время эксперимента исследователи обнаружили, что собаки не только наклоняют голову, когда слышат что-то понятное. Когда песики понимают, что от них просят, они:

виляют хвостом;

двигают одной лапой;

подают голос;

принюхиваются.

Что известно об уме собак? Исследования показывают, что собаки имеют те же навыки распознавания, что и младенцы в возрасте от 6 месяцев до 2 лет. Они постоянно общаются с людьми, поэтому стараются контактировать с ними максимально понятно. Среднестатистическая собака может выучить больше 100 слов, которые будут вызывать у нее реакцию.



Чтобы рассказать человеку, как они себя чувствуют, собаки доносят информацию с помощью языка тела: положения хвоста, выражения морды и общей активности.

Исследователи говорят, что эти движения являются признаком функционирования собачьего мозга.

Мы исследовали частоту и направление поведения собаки, когда владелец просит ее принести игрушку, произнося ее имя. Мы сделали это после того, как поняли, что собаки регулярно слушают своих хозяев,

– рассказал ведущий исследователь Андреа Соммесе.



Собака показывает хозяину, когда она понимает просьбу / Фото Unsplash

Как определить, одаренная ли собака

Исследователи рассмотрели видео десятков собак, участвующих в Genius Dog Challenge. Эти песики проходили интенсивные тренировки в течение трех месяцев.

Ученые положили игрушки в одну комнату, а владельцев вместе с собаками расположили в другой. Хозяева просили своих любимцев принести конкретную игрушку, произнося ее название.

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Во время эксперимента оказалось, что собаки разделились на 2 типа – обычные и одаренные собачки. Обычные собаки смогли выучить названия всего 2 своих игрушек. Умные же щенки были способны выучить сразу несколько названий и запомнить их без проблем. Одаренных собак оказалось значительно меньше.

Во время двух исследований, проведенных в течение нескольких месяцев, мы наблюдали за двумя группами собак: 33 типичными собаками и 7 собаками, которые могут изучать слова,

– отметил Соммесе.



Умные собаки учат больше слов / Фото Pexels

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Что означает наклон головы

По результатам исследования, одаренные собаки чаще наклоняли голову, когда понимали, в чем нуждается хозяин. Типичные собачки делали это значительно реже, потому что понимали только 1 – 2 названия.

Такое поведение, утверждают ученые, характерно для умных собак, которые лучше идентифицируют человеческую речь.

Похоже, существует связь между успехом в поиске названной игрушки и частыми наклонами головы, когда слышишь ее название,

– добавил доктор Соммесе.

Собаки, которые выучили больше игрушек, чаще наклоняли голову / Фото Pexels

По словам соавтора эксперимента Андреа Темези, исследование включало наклоны головы только во время специфического взаимодействия собаки и владельца.

Важно воздержаться от мысли, что только одаренные собаки наклоняют голову в других ситуациях. Исследование не изучало, когда животные могут делать это при других обстоятельствах,

– подчеркнул Темезі.