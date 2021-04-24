Доставка щастя: як у США життя кур'єрів покращують собаки

У 2013 році один з кур'єрів фірми UPS створив у соцмережах сторінки, де викладав фото собак, яких зустрічав на своєму маршруті. Акаунти стали культовими, а собаки від цього лише виграли. Як – розповідаємо нижче.

Спершу сторінки наповнював сам автор Шон Маккаррен: він виставляв фото собак, яких зустрічав на своєму кур'єрському маршруті. Згодом до нього приєдналися й інші кур'єри з усієї країни.

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Кур'єри і собаки: взаємна любов

Якщо раніше найгіршим ворогом листоноші був собака, то зараз песики для кур'єрів "великих коричневих вантажівок UPS" – найкращі друзі. UPS Dogs – це загальнонаціональна мережа любителів собак-водіїв. Вони розміщують фотографії собак, з якими вони знайомляться у своєму графіку доставки.



Незважаючи на зливу, кур'єр посміхається: його вже давно чекає маламут Джон / Фото з фейсбуку UPS Dogs

Пестити собак, пригощати їх і виставляти з ними фото – стало культом для багатьох працівників доставки. І така традиція дуже сподобалася користувачам соцмереж:

на фейсбуці у UPS Dogs понад 1,8 мільйона читачів;

в інстаграмі UPS Dogs понад 668 тисяч підписників.

Група розвивається вже 5 років, і її досі модерує сам Маккаррен. Важливо зазначити: це особиста ініціатива кур'єрів, яку фірма UPS підтримує, але не спонсорує чи контролює.

Це хороший приклад відносин, які наші співробітники будують зі своїми клієнтами, дво- чи чотириногими,

– заявив представник UPS.



Засновник групи Шон Маккарен / Фото з фейсбуку UPS Dogs

Деякі з кур'єрів знають собак своїх клієнтів роками. Вони завжди пригощають песиків смаколиками і навіть розробляють для них квести, щоб отримати ласощі.

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Рух став настільки популярним, що для багатьох песиків пошили кур'єрську мініформу.

Кур'єри UPS із задоволенням діляться фото песиків, яких зустрічають / Фото з інстаграму upsdogs

Погортавши стрічку, серед песиків можна знайти й інших тваринок із кур'єрами: котів, альпак, оленів, кіз, курей тощо. Можливо, колись вони відділяться й в окрему спільноту.



Оленя теж прийшло до кур'єра по ласощі / Фото з фейсбуку UPS Dogs