Уперше в історії: на параді до Дня Незалежності марширували собаки

У святковому параді до Дня Незалежності 24 серпня взяли участь кінологи зі своїми вірними хвостатими побратимами. Уперше за історію Незалежності у параді взяли участь собаки.

Хрещатиком покрокували найкращі кінологи України. Їх супроводжували красені-вівчарки, які щодня стоять на сторожі безпеки нашої держави.

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Вівчарки на параді до Дня Незалежності

Марширували на параді до Дня Незалежності чотирилапі із двох підрозділів: Національної гвардії та Держприкордонної служби. Вони гордо і рівним строєм пройшли Хрещатиком під захопливі погляди глядачів.

Кінологічний підрозділ Національної гвардії

Під час виконання завдань у районі Операції об'єднаних сил хвостаті бійці з цього підрозділу допомогли виявити понад 100 одиниць зброї, десятки гранат і вибухівок і більше трьох тисяч боєприпасів різного калібру.

Кінологічний підрозділ Державної прикордонної служби України

Лише від початку 2021 року завдяки цим чотирилапим службовцям затримали 142 порушників, виявили понад 20 кілограмів наркотиків, більше 100 одиниць зброї та понад 2,5 тисячі набоїв.

Вівчарок відібрали з усіх органів охорони державного кордону. Собаки не реагували на зброю, яка була у військових. Водночас тварини могли подати кінологу знак, що відчули запах заборонених предметів або речовин.

Службові вівчарки на параді Незалежності у Києві: дивіться відео

У параді брали участь лише вівчарки: чому так

На святковому параді до дня Незалежності України взяли участь лише німецькі вівчарки.

Собак цієї породи обрали через те, що вони мають достатньо довгий крок – це допомагає тримати стрій.

Песики дрібніших порід мають коротший крок, що збиває темп.