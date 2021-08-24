По Крещатику прошагали лучшие кинологи Украины. Их сопровождали красавцы-овчарки, которые ежедневно стоят на страже безопасности нашего государства.

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Овчарки на параде ко Дню Независимости

Маршировали на параде ко Дню Независимости четвероногие из двух подразделений: Национальной гвардии и Госпогранслужбы. Они гордо и ровным строем прошли по Крещатику под восхищенные взгляды зрителей.

Кинологическое подразделение Национальной гвардии

Во время выполнения задач в районе Операции объединенных сил хвостатые бойцы из этого подразделения помогли выявить более 100 единиц оружия, десятки гранат и взрывчаток и более трех тысяч боеприпасов различного калибра.

Кинологическое подразделение Государственной пограничной службы Украины

Только с начала 2021 года благодаря этим четвероногим служащим задержали 142 нарушителя, обнаружили более 20 килограммов наркотиков, более 100 единиц оружия и свыше 2,5 тысячи патронов.

Овчарок отобрали из всех органов охраны государственной границы. Собаки не реагировали на оружие, которое было у военных. В то же время животные могли подать кинологу знак, что почувствовали запах запрещенных предметов или веществ.

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В параде участвовали только овчарки: почему так