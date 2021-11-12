4-річна самиця, яку звати Зола, народила 10 цуценят. Сама матуся має чорне забарвлення шерсті.

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Яке забарвлення мають лабрадори

Існує 3 стандартних забарвлення лабрадорів:

палевий,

шоколадний,

чорний.

Попри поширену думку, лабрадори можуть народжувати цуценят не таких кольорів, як шерсть у батьків. Тобто від палевої мами та палевого тата можуть народитися і палеві, і шоколадні, і чорні малюки.

Однак народження цуценят усіх 3 кольорів одразу – рідкість.

Власники лабрадори займаються цим професійно



Мама з цуценятами / Фото SWNS

Власники собаки професійно займають розведенням лабрадорів. Вони мріяли одержати собаку з генами, що дозволять їй народжувати цуценят усіх 3 кольорів.

Такою собакою стала самиця Зола. Тато малюків також мав у собі гени усіх трьох забарвлень.

Щоб вивести різнокольоровий приплід, знадобилося близько 10 років схрещувань. Усього народилося 10 цуценят: 2 жовтих, 3 шоколадних та 10 чорних.

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Унікальні цуценята 3 кольорів / Фото SWNS