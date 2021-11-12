4-річна самиця, яку звати Зола, народила 10 цуценят. Сама матуся має чорне забарвлення шерсті.
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Яке забарвлення мають лабрадори
Існує 3 стандартних забарвлення лабрадорів:
- палевий,
- шоколадний,
- чорний.
Попри поширену думку, лабрадори можуть народжувати цуценят не таких кольорів, як шерсть у батьків. Тобто від палевої мами та палевого тата можуть народитися і палеві, і шоколадні, і чорні малюки.
Однак народження цуценят усіх 3 кольорів одразу – рідкість.
Власники лабрадори займаються цим професійно
Мама з цуценятами / Фото SWNS
Власники собаки професійно займають розведенням лабрадорів. Вони мріяли одержати собаку з генами, що дозволять їй народжувати цуценят усіх 3 кольорів.
Такою собакою стала самиця Зола. Тато малюків також мав у собі гени усіх трьох забарвлень.
Щоб вивести різнокольоровий приплід, знадобилося близько 10 років схрещувань. Усього народилося 10 цуценят: 2 жовтих, 3 шоколадних та 10 чорних.
Унікальні цуценята 3 кольорів / Фото SWNS
А от Зола більше не буде мати дітлахів – для того, щоб народити цей приплід, їй знадобився кесарів розтин. Втім, власникам усе одно вдалося те, що вони хотіли: щонайменше половина цуценят будуть нести ті самі гени.
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А якого кольору бувають золотисті ретривери
- На відміну від лабрадорів, золотисті ретривери бувають лише світлими: від кремового до темно-золотого.
- Усе через рецесивний ген, що відповідає за жовтий та оранжевий кольори шерсті.
- Існують собаки, дуже схожі на чорних голден-ретриверів. Однак це – інша порода, прямошерстий ретривер або флет.