4-летняя самка, которую зовут Зола, родила 10 щенков. Сама мамочка имеет черный окрас шерсти.

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Какой окрас имеют лабрадоры

Существует 3 стандартных окраса лабрадоров:

палевый,

шоколадный,

черный.

Несмотря на распространенное мнение, лабрадоры могут рожать щенков не таких цветов, как шерсть у родителей. То есть от палевой мамы и палевого папы могут родиться и желтые, и шоколадные, и черные малыши.

Однако рождение щенков всех 3 цветов сразу – редкость.

Владельцы лабрадорки занимаются этим профессионально



Мама с щенками / Фото SWNS

Владельцы собаки профессионально занимаются разведением лабрадоров. Они мечтали получить собаку с генами, позволяющими ей рожать щенков всех 3 цветов.

Такой собакой стала самка Зола. Папа малышей также имел в себе гены всех трех расцветок.

Чтобы вывести разноцветный приплод, понадобилось около 10 лет скрещиваний. Всего родилось 10 щенков: 2 желтых, 3 шоколадных и 5 черных.

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Уникальные щенки 3 цветов / Фото SWNS