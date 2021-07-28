Унікальний ракурс: 9 кадрів з тваринами, зроблених у потрібний момент

Люди в різний час та у різних місцях зняли унікальні кадри тварин. Чи то домашні улюбленці, чи дикі тварини, та вони вміють здивувати.

Навіть непрофесійні фотографи інколи ловлять унікальні кадри. Цього разу на світлини потрапили тварини.

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9 унікальних природних фото, які не заплануєш

#1 Кіт, що випромінює любов



Ракурс сформований таким чином, що видно сердечко / Фото Duck.show

#2 Кіт вирішив відпочити на телевізорі



Киця сформувала собою ніби хутряну шапочку для хлопця у телевізорі / Фото Duck.show

#3 Собака та співачка Ніколь Шерзінгер радіють життю



Цей собака точно знає, що таке відпочинок /Фото Duck.show

#4 Пташка попросилась в гості

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.



Пташка зовсім не відчуває страху перед людьми / Фото Duck.show

#5 Кадр кумедного поєднання голови та ніг



Кіт вирішив примоститись відразу позаду ноутбука / Фото Duck.show

#6 Киця теж зібралась бігти



Киця вирішила повторити позу спортсменів / Фото Duck.show

#7 Очевидно, собаку зацікавив намальований друг



Собака вирішив понюхати малюнок з іншим псом на стіні / Фото Duck.show

#8 Птаху точно сподобалась кепка чоловіка



Птах вкрав кепку в чоловіка прямісінько з голови / Фото Duck.show

#9 Селфі бувають дуже креативні



Жінка вирішила зробити селфі з птахом / Фото Duck.show

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