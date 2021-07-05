Візерунок на шерсті або генетична цікавинка роблять тварин зірками соціальних мереж.
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Господарі не можуть намилуватися "родзинками" своїх звірів, тому часто викладають фото у мережу, аби усі могли побачити, на які дивовижні речі здатна природа.
Пальців багато не буває / Фото Bright side
Магічне око / Фото Bright side
Милі вушка / Фото Bright side
Подвійний носик виглядає дуже мило / Фото Bright side
Таке ніжне сердечко на лапці / Фото Bright side
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Дивовижне слоненя / Фото Bright side
Смішна брова / Фото Bright side
Вушка одразу кидаються в очі / Фото Bright side
З такою плямою можна стати обличчям Apple / Фото Bright side