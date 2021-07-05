Візерунок на шерсті або генетична цікавинка роблять тварин зірками соціальних мереж.

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Господарі не можуть намилуватися "родзинками" своїх звірів, тому часто викладають фото у мережу, аби усі могли побачити, на які дивовижні речі здатна природа.

Пальців багато не буває / Фото Bright side

Магічне око / Фото Bright side

Милі вушка / Фото Bright side

Нашим завданням є допомагати домашнім тваринам жити довше, щасливіше і здоровішим життям завдяки правильному харчуванню та догляду. Фахівці Purina® розуміють і поділяють сильне почуття любові та поваги, які відчувають власники домашніх улюбленців.

Подвійний носик виглядає дуже мило / Фото Bright side

Таке ніжне сердечко на лапці / Фото Bright side

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Дивовижне слоненя / Фото Bright side

Смішна брова / Фото Bright side

Вушка одразу кидаються в очі / Фото Bright side

З такою плямою можна стати обличчям Apple / Фото Bright side