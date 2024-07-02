Зараз же УЗ прийняла рішення ініціювати оновлення правила перевезення тварин – вони стануть дещо м'якшими. Що зміниться для пасажирів з пухнастиками після затвердження – далі у матеріалі!

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Нові правила перевезення тварин потягами УЗ

Наразі Укрзалізниця лише ініціювала зміни до правил перевезення тварин. Проєкт наказу з усіма запропонованими змінами буде винесено на громадське обговорення перед тим, як отримати погодження Державної регуляторної служби України. Цей крок має на меті врахувати інтереси всіх пасажирів та забезпечити їхній комфорт під поїздки потягом.

Повертаємось до обіцяних оновлень! Ми вивчили тонни фідбеку, досвід залізниць-партнерів, залучили експертів UAnimals, юристів, колег з Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури — і вже подали на затвердження зміни, які готові з вами обговорити та врахувати інтереси власників тварин та всіх, хто з різних причин уникає контакту з ними,

– йдеться у повідомленні.

Отже, після затвердження нової редакції правил будуть такі зміни:

Термін "жорстка конструкція" буде вилучено з критеріїв опису переносок. Сучасні рюкзаки, призначені для тварин, тепер прийнятні за умови, що вони мають водонепроникне, поглинальне дно.

Маленьким тваринам, розміром до 45 сантиметрів в холці, буде дозволено тимчасово перебувати без переноски. Таке розміщення дозволяє тваринам вести активність та спати на полиці купе.

Великі собаки, розміром понад 45 сантиметрів, відтепер можуть подорожувати у вагонах SV та RIC за умови, що пасажири купують ціле купе. Крім того, ці великі домашні тварини будуть дозволені в поїздах Інтерсіті+ за умови придбання всіх місць в однорядному блоці.

Всім службовим собакам Збройних Сил України буде дозволено безплатний проїзд у всіх типах вагонів поїздів за умови наявності намордника та повідця.

Важливо: якщо пасажир відчуватиме дискомфорт або алергічну реакцію від сусідства з твариною, обіцяють забезпечити альтернативні місця.

Також в організації заявили, що разом з UAnimals починають роботу над соціальною кампанією, щоб закликати пасажирів без тварин людяніше ставитися до пасажирів із тваринами. Це важливо, адже для багатьох із нас тварина є членом сім'ї.

Що цьому передувало?

Військовий Нацгвардії зіткнувся з проблемою перевезення великого службового собаки у поїзді Укрзалізниці, внаслідок чого вимушений був подорожувати у тамбурі. Інцидент викликав обурення серед пасажирів.

Тоді "Укрзалізниця" відзначила, що теперішні правила щодо перевезення тварин є застарілими та обіцяла їх оновлення. Зараз великі собаки можуть перебувати лише у тамбурі, що викликає незручності для власників та тварин. Після резонансної історії з нацгвардійцем УЗ та UAnimals оголосили про спільну роботу над новими правилами перевезення тварин.