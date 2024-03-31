Скандальний випадок, коли військовослужбовець змушений був провести кілька годин у тамбурі поїзда "Інтерсіті" зі своїм службовим собакою, спонукав Укрзалізницю спільно з рухом UAnimals до перегляду норм перевезення тварин.

Дивіться також "Ситуація не така бентежна": службовий пес Нацгвардії Ермі поділився деталями поїздки в тамбурі

Нові правила на підході

Інцидент, що викликав широкий резонанс у соціальних мережах, став приводом для перегляду застарілих норм. Укрзалізниця разом з UAnimals вже працюють над оновленням відповідних положень, щоб зробити поїздки комфортнішими як для пасажирів з тваринами, так і для інших людей.

Правила існують для того, щоби їх дотримуватись, але іноді реалії спонукають переглядати правила. Радіємо, що Укрзалізниця це підтримує. Будемо інформувати вас про подальші кроки в цій історії,

– заявили в UAnimals.

Отже, Укрзалізниця та UAnimals планують:

оновити застарілі пункти правил проїзду в поїздах, аби вони відповідали потребам пасажирів із тваринами;

запустити соціальну кампанію для підвищення толерантності та людяності до пасажирів, які подорожують зі своїми чотирилапими друзями.

Цей крок є важливим для підтримки гуманного ставлення до тварин та їх власників, особливо в умовах, коли військовослужбовці та їхні службові собаки часто виконують завдання, що вимагають переміщення засобами громадського транспорту.

Ініціатива Укрзалізниці та UAnimals є відповіддю на суспільний запит щодо більш гуманного та справедливого ставлення до тварин. Водночас важливо, аби оновлення правил перевезення у поїздах утвердило комфортні умови для усіх пасажирів, незалежно від того, чи є у них чотирилапі супутники, чи – ні.

Коротко про скандал