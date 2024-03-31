Скандальний випадок, коли військовослужбовець змушений був провести кілька годин у тамбурі поїзда "Інтерсіті" зі своїм службовим собакою, спонукав Укрзалізницю спільно з рухом UAnimals до перегляду норм перевезення тварин.
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Нові правила на підході
Інцидент, що викликав широкий резонанс у соціальних мережах, став приводом для перегляду застарілих норм. Укрзалізниця разом з UAnimals вже працюють над оновленням відповідних положень, щоб зробити поїздки комфортнішими як для пасажирів з тваринами, так і для інших людей.
Правила існують для того, щоби їх дотримуватись, але іноді реалії спонукають переглядати правила. Радіємо, що Укрзалізниця це підтримує. Будемо інформувати вас про подальші кроки в цій історії,
– заявили в UAnimals.
Отже, Укрзалізниця та UAnimals планують:
- оновити застарілі пункти правил проїзду в поїздах, аби вони відповідали потребам пасажирів із тваринами;
- запустити соціальну кампанію для підвищення толерантності та людяності до пасажирів, які подорожують зі своїми чотирилапими друзями.
Цей крок є важливим для підтримки гуманного ставлення до тварин та їх власників, особливо в умовах, коли військовослужбовці та їхні службові собаки часто виконують завдання, що вимагають переміщення засобами громадського транспорту.
Ініціатива Укрзалізниці та UAnimals є відповіддю на суспільний запит щодо більш гуманного та справедливого ставлення до тварин. Водночас важливо, аби оновлення правил перевезення у поїздах утвердило комфортні умови для усіх пасажирів, незалежно від того, чи є у них чотирилапі супутники, чи – ні.
Коротко про скандал
- Військовий Нацгвардії зіткнувся з проблемою перевезення великого службового собаки у поїзді Укрзалізниці, внаслідок чого вимушений був подорожувати у тамбурі. Інцидент викликав обурення серед пасажирів, зокрема Дарії Бронської, яка стала свідком події.
- "Укрзалізниця" відзначила, що теперішні правила щодо перевезення тварин є застарілими та обіцяла їх оновлення. Зараз великі собаки можуть перебувати лише у тамбурі, що викликає незручності для власників та тварин.
- Руслан Музичук з Нацгвардії пояснив, що зазвичай для перевезення службових собак використовують спеціальний транспорт, але цей випадок був винятковим. Він також зазначив, що питання перевезення тварин є радше цивільним, ніж військовим.