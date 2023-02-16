Масштабна евакуація пасажирів разом зі своїми тваринами від самого початку повномасштабного вторгнення показала, наскільки важливими є для українців їхні домашні улюбленці. Більшість із них евакуювалися до безпечних місць потягами "Укрзалізниці".
112 тисяч тварин – від звичних для нас котів та собак до екзотичних домашніх лисиць, єнотів, ігуан, удавів та крокодилів – перевезені до безпеки поїздами,
– йдеться у повідомленні.
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На українських вокзалах з'явилися поїлки для тварин
У компанії також зазначили, що "Укрзалізниця" та бренд корму для тварин Club 4 Paws вже забезпечили вокзали дозаторами питної води для тварин у:
- Києві,
- Харкові,
- Львові,
- Одесі,
- Дніпрі,
- Запоріжжі,
- Вінниці,
- Івано-Франківську,
- Чернівцях,
- Полтаві,
- Ужгороді.
Конструкція поїлки передбачає наявність клапана-краника, за допомогою якого будь-який відвідувач вокзалу може долити воду в мисочки у разі потреби.
На українських вокзалах з'явилися поїлки для тварин / Фото УЗ
Українські вокзали стають більш pet-friendly / Фото УЗ