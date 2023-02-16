Масштабна евакуація пасажирів разом зі своїми тваринами від самого початку повномасштабного вторгнення показала, наскільки важливими є для українців їхні домашні улюбленці. Більшість із них евакуювалися до безпечних місць потягами "Укрзалізниці".

112 тисяч тварин – від звичних для нас котів та собак до екзотичних домашніх лисиць, єнотів, ігуан, удавів та крокодилів – перевезені до безпеки поїздами,

– йдеться у повідомленні.

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