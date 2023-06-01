Українські військові врятували на фронті оленятко До зоозахисної організації UAnimals звернулась дружина військового, який служить під Лиманом на Донеччині. Там чоловік разом з побратимами знайшов крихітне оленя. На думку військових, йому приблизно 5 – 7 днів. Читайте також Перелякана не знала куди ховатися, але вижила: кішка Мія стала жертвою російської атаки

Малесеньке оленя було геть самотнє під щільними обстрілами. Наша команда евакуації саме була в рейсі і терміново змінила маршрут, щоб забрати оленя,

— розповіли волонтери.

За інформацією UAnimals, оленяті необхідне спеціальне харчування що дві години. Зараз найголовніше – якомога швидше доставити крихітку до Центру.