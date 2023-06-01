Українські військові врятували на фронті оленятко
До зоозахисної організації UAnimals звернулась дружина військового, який служить під Лиманом на Донеччині. Там чоловік разом з побратимами знайшов крихітне оленя. На думку військових, йому приблизно 5 – 7 днів.
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Малесеньке оленя було геть самотнє під щільними обстрілами. Наша команда евакуації саме була в рейсі і терміново змінила маршрут, щоб забрати оленя,
— розповіли волонтери.
За інформацією UAnimals, оленяті необхідне спеціальне харчування що дві години. Зараз найголовніше – якомога швидше доставити крихітку до Центру.
Захисники передали оленя волонтерам / Фото UAnimals
Як прикордонник врятував пташеня, яке випало з гнізда
Українські захисники постійно рятують різних тваринок, які не по своїй волі втрапляють у пастки. Цього разу працівник ДПСУ прийшов на допомогу пташеняті. Бідолаха випала із свого гнізда і потребувала допомоги.
На опублікованих кадрах прикордонник мило тримає пташеня на руках, любується ним та притуляє до себе. Ймовірно, згодом він повернув його до гнізда.