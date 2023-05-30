Кішка Мія стала жертвою чергової російської атаки

На жаль, внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, пошкоджено багато майна цивільних осіб. Зокрема, вибухи були і в Голосіївському районі столиці, де мешкала кішка на прізвисько Мія.

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Її будинок постраждав внаслідок атаки. Тварина отримала неабиякий шок від звуків й того, що відбувається навколо. На щастя, їй вдалося вціліти.

Кішечка Мія, пережила нічну атаку дронів у будинку в Голосіївському районі на 11 поверсі,

– йдеться у повідомленні.

Пухнаста дуже перелякалася та шукала куди сховатися.

Кішка Мія отримала стрес, але вижила: дивіться відео

Російська атака на Україну 30 травня: головне

У Подільському районі рятувальники локалізували пожежу у багатоповерхівці та будівлі. На щастя, 6 осіб врятовано.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків ліквідовано пожежу господарчої споруди на площі 30 квадратних метрів.

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків відбулося займання у багатоповерхівці – його ліквідували.

Окрім цього, у Печерському районі від падіння уламків відбулося загоряння 3 автомобілів.

У Повітряних силах повідомили, що у ніч на 30 травня з 23:30 по 4:30 російські окупаційні війська вкотре атакували Україну іранськими ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Загалом із Півночі та Півдня зафіксовано пуски 31 дрона-камікадзе – знищено 29 ударних БпЛА. ​

Як ветклініка Дніпра пережила ракетний удар 26 травня

Вранці 26 травня внаслідок чергової російської атаки у Дніпрі прогриміла серія вибухів. Один із ракетних ударів зруйнував ветеринарну клініку, де у той час перебували тварини.

У момент, коли пролунав вибух, хірурги оперували собак, приймали пухнастих пацієнтів. Лікарі кинулися рятувати тварин, бо, кажуть, ті були у клітках після операцій, і могли вчадіти. Їх було близько 10.

В будівлі обгоріла та обсипалася частина стелі, вибухом вибило вікна, майже все обладнання врятувати не вдалося. Власнику лікарні колеги запропонували своє приміщення, аби оперувати пацієнтів. Утім, це тимчасове рішення, каже ветеринар. Планує відбудувати свою клініку на тому ж місці.