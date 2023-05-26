Щоб врятувати тварин, співробітникам довелося виносити їх з будівлі, охопленої вогнем. Про це в етері телемарафону розповів власник ветклініки Андрій Малишко, повідомляє 24 Канал.

Варте уваги Надважка ніч у Дніпрі та падіння уламків у Києві: що відомо про ракетну атаку 26 травня

Скількох тварин вдалося врятувати

Андрій Малишко розповів, що ракета прилетіла близько 10:30. Вона зачепила дах будівлі, через що здійнявся вогонь, який швидко розповсюдився на все приміщення.

Однак оскільки це був уже початок робочого дня, то на місці перебували співробітники клініки. Вони не лише допомогли вибратися відвідувачам, а й змогли врятувати тварин.

Тварин, які перебували на лікуванні, врятували з палаючої будівлі. Співробітники закладу залишилися живими. Співробітники всі шоковані, всі психологічно постраждали. Фізично – ні. Тварини всі врятовані з палаючої будівлі. Всіх тварин повиносили, всі тварини врятовані,

– поділився власник клініки.

Варто зауважити, що клініка яка постраждала внаслідок російської атаки, спеціалізується на хірургії, а не перетримці тварин. Тож в момент удару там перебували й улюбленці, які лише починали ходити.

В основному собаки були, які тільки-тільки відновилися від травм після ДТП, були операції на тазу. Вони тільки-тільки починали ходити. Це складні були тварини і співробітники майже героїзм проявили, що з палаючої будівлі винесли цих тварин на руках,

– підкреслив Андрій Малишко.

Безліч людей протягнули руку допомоги

Власник ветеринарної клініки розповів, що одразу після прильоту допомагати тваринам кинулося безліч небайдужих людей. Завдяки тому, що вони оперативно протягнули руку допомоги, тварини одразу були переміщені у сусідні лікарні.

Всі протягнули руку допомоги і цих тварин приїхали та забрали. Все дуже оперативно. Вони зараз у безпеці,

– сказав Андрій.

Ба більше, небайдужі українці не лише допомогли прихистити тварин, а й зголосилися підтримати матеріально. Як підкреслив Андрій Малишко, "ветеринарна спільнота дуже потужна", тож усі один одному допомагають.

Зазначимо, що допомогти власнику клініки закликала координаторка платформи для підтримки медиків "РазомUA" Юлія Гончарова на своїй фейсбук-сторінці. Вона підкреслила, що у його ветеринарному закладі "врятували життя тисяч тварин, витягували нереально важких, покалічених людьми, або ними кинутих, французьких бульдожків, яких підбирали і рятували в групі Лаки Френч".

Андрій Малишко врятував тисячі життів, собачих, котячих і їхніх господарів, людських життів. Сьогодні наша черга допомогти йому. І тоді велика біда стане меншою. Всім разом її буде нести легше,

– написала жінка.

Для усіх охочих допомогти вона залишила номер карти: 4149629386397673, Малишко А.В.

Ранкова ракетна атака по Дніпру: коротко