На жаль, загинуло 4 людини, серед яких був працівник ветклініки. Як пережила клініка удар, розповів власник медзакладу Андрій Малишко.

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Як ветклініка Дніпра пережила ракетний удар 26 травня

У момент, коли пролунав вибух, хірург Анатолій оперував собаку. Тварина отримала поранення від ракетного обстрілу у ніч на 26 травня. Лікар згадує: почув гучний звук, потім полум'я охопило стелю, перекинулося на стіни.

Окрім вибуху, посипалася стеля, почали падати предмети, все, що тільки може. Після того як перевірив, що тварина дихає, вимкнулося світло, почала кричати сигналізація,

– розповів хірург Анатолій Федько.

А ветеринар Василь під час ракетного удару саме приймав пацієнта – цуценя. Каже, що земля трусилася, все палало, він і не зрозумів, що вижив.

Приміщення ветклініки, що було пошкоджене через ракетний удар / Фото Cуспільне Дніпро​

Лікарі кинулися рятувати тварин, бо, кажуть, ті були у клітках після операцій, і могли вчадіти. Їх було близько 10.

Персонал ветлікарні встиг врятуватися, утім від ракетного удару 26 травня загинув найманий робітник – 57-річний Вадим Тищенко. На момент вибуху він перебував надворі – клав тротуарну плитку, косив траву. Саме з того боку клініки вибухова хвиля була найсильніша.

Людина дуже спокійна, дуже працьовитий, дуже любив тварин, спілкувався з ними, дуже велика втрата, родичам допомагаємо,

– зазначив власник ветеринарної клініки.

Обгоріле обладнання клініки / Фото Суспільне Дніпро​

Будівля сильно постраждала, як і обладнання

У будівлі обгоріла та обсипалася частина стелі, вибухом вибило вікна, майже все обладнання врятувати не вдалося, каже власник клініки.

За словами Малишка, ендоскопічне обладнання дуже коштовне, і лабораторне обладнання, багато аналізів робили, кожна одиниця – це кошти, і все було придбане. Власнику лікарні колеги запропонували своє приміщення, аби оперувати пацієнтів. Утім, це тимчасове рішення, каже ветеринар. Планує відбудувати свою клініку на тому ж місці.

Ракетна атака по Дніпру: коротко