Ракетний удар прийшовся і на ветеринарну клініку Дніпра

Терористи влучили ракетою у поліклініку міста. Зокрема, постраждала і ветеринарна клініка, в якій містяни лікували та обстежували своїх домашніх улюбленців, повідомляє 24 канал.

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Так, внаслідок ракетного удару у Дніпрі сталося часткове руйнування 3-поверхової будівлі медичного закладу із подальшим горінням, а також пожежа у поряд розташованій будівлі.

Ракетний удар по Дніпру​ / Фото ДСНС

В одноповерховій будівлі ветеринарної клініки площа пожежі склала 200 квадратних метрів. Рятувальні підрозділи вже її ліквідували. Наразі на місці події продовжують роботу рятувальники та правоохоронці.

Пробігав повз психдиспансер, видно було, що зачепили будівлю і основний удар прийшовся у ветклініку, там лікарі виносили обгорілих тварин,

– розповів мешканець постраждалої квартири Дмитро Суспільному.

Чоловік каже, що побіг додому рятувати свою кішку.

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Як повідомили в ДСНС, на місці події у Дніпрі загинули 2 людини, ще 23 – травмовано, серед яких 2 дитини. Загалом від ДСНС до ліквідації наслідків залучено 52 рятувальники та 18 одиниць техніки.

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