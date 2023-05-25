Бідолаха випала із свого гнізда і потребувала допомоги. Відео порятунку опублікувала Держприкордонслужба.

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Прикордонник на передовій врятував пташеня, яке випало з гнізда,

– йдеться у повідомленні.

На опублікованих кадрах працівник ДПСУ мило тримає пташеня на руках, любується ним та притуляє до себе. Ймовірно, згодом він повернув його до гнізда.

Це відео зворушить кожного, адже його милість просто зашкалює!

Як український захисник врятував пташеня: дивіться відео

Як патрульний врятував вороненя

В Одесі поліцейський врятував вороненя, яке не могло літати. Птаха помітили під час патрулювання міста. Вороненя голосно каркало та не могло літати. Поряд з ним не було інших птахів.

Тоді поліцейський Юрій Пасічник спочатку напоїв вороненя водою, а потім відвіз у зоопарк. Врятованого птаха передали орнітологам, тепер його життю нічого не загрожує.