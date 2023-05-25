Поліцейське піклування, або як патрульний подбав про вороненя
Вороненя голосно каркало та не могло літати. Поряд з ним не було інших птахів. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Одеської області.
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Днями під час патрулювання міста увагу наших патрульних привернув маленький птах. Безпорадне вороненя голосно каркало та не могло літати та могло стати легкою наживою для вуличних тварин,
– йдеться у повідомленні.
Патрульні обстежили навколо територію та не виявили поблизу дорослих ворон, які могли б захистити пташеня. Тоді поліцейський Юрій Пасічник спочатку напоїв вороненя водою, а потім відвіз у зоопарк.
Врятованого птаха передали орнітологам, тепер його життю нічого не загрожує.
Поліцейські закликали не бути байдужими до тварин, приходити на допомогу тим, хто цього потребує.
Як патрульний рятував вороненя: дивіться відео
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