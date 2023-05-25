Поліцейське піклування, або як патрульний подбав про вороненя

Вороненя голосно каркало та не могло літати. Поряд з ним не було інших птахів. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Одеської області.

Читайте також Від них відмовилася мати: в екопарку біля Полтави вигодували сервалів

Днями під час патрулювання міста увагу наших патрульних привернув маленький птах. Безпорадне вороненя голосно каркало та не могло літати та могло стати легкою наживою для вуличних тварин,

– йдеться у повідомленні.