Приголомшливу історію порятунку хвостатого мандрівника розповів моряк Вадим Мельник. Ситуацію з кошеням він назвав фантастичною, і, дізнавшись подробиці, з таким визначенням важко не погодитися.

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Так, у порту Хайфа судно вантажилося металолом на Туреччину, а саме навантаження – це засипання в трюм тисяч тонн різного сталевого мотлоху від старих рейок, труб, шматків автомобілів. За час навантаження кілька разів цей метал трамбують шляхом скидання в трюм багатотонної сталевої болванки – тромбування, щоб більше брухту влізло. Процедура плющить метал, вивертає рейки та труби.

Кошеня, якого вдалося врятувати морякам / Фото з фейсбуку Vadim Melnik​

Після завантаження трюми закрили. Подорож до Туреччини тривала 8 діб. Коли при прибутті розпочали вивантаження металобрухту величезним ковшем, то в проміжках роботи люди почули з трюму нявкання.

Тоді стали брати металолом акуратно в іншому місці, і так відкопали серед сотень тонн металобрухту крихітне кошеня. Яке плакало і було явно у шоковому стані, але фізично ціле, лише трохи було пошкоджено вухо,

– розповідає моряк.

Він зазначив, що пухнастик "мабуть, сильно благав свого котячого бога про порятунок, тому що вижити в трюмі при засипанні туди металобрухту з подальшим тромбуванням нереально". Так, тварина, імовірно, забилася всередину якоїсь потужної металоконструкції, де й врятувалося.

Кошеня на руках у моряка / Фото з фейсбуку Vadim Melnik​

Маля охрестили Шекелем, його відгодували та відмили. Пухнастий виявився дуже веселим і грайливим, і швидко привчився до лотка з тирсою.

Хвостатого мореплавця просять забрати у добрі руки, оскільки звірятку не місце на судні.