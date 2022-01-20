Українські полярники показали дитинчат пінгвінів зі станції "Академік Вернадський"

Недавно на території полярної станції "Академік Вернадський" народилися пінгвіни. Українські співробітники показали малюків.

Біологи 26-ї Української антарктичної експедиції нарахували 2310 дорослих пінгвінів та 599 пташенят. Тобто в українських полярників зараз майже 3 тисячі "пінгвісусідів".

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За їхніми словами, цього сезону розмноження пінгвінів відбувалося у непростих умовах, оскільки акваторія постійно була забита льодом, що обмежувало їм доступ до їжі.

Дивіться фото пінгвінів із полярної станції "Академік Вернадський"​:

Крім того, свою роль відіграли й рекордні снігопади, що засипали гнізда, та традиційні напади хижаків.

"Тому кількість малюків менша, ніж у попередні роки. Проте остаточні підсумки щодо "демографічної ситуації" можна буде зробити наприкінці сезону. Але, незважаючи на все, пташенята ростуть і активно вивчають навколишній світ. Зовсім скоро вони почнуть збиратися в ясла і готуватимуться до дорослого життя", — зазначили науковці.

Дивіться відео з пінгвінами:

Основний вид пінгвінів на острові – це Субантарктичні пінгвіни. Їх також називають "віслючки" за характерний крик, який лунає майже цілодобово.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

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Допис Національного антарктичного наукового центру

Скільки пінгвінів зараз живе біля "Вернадського"?

Сьогодні, в День обізнаності про пінгвінів, розказуємо вам, скільки ж цих тварин уже живе на нашому острові Галіндез

Днями біологи 26-ї УАЕ нарахували 2310 дорослих і 599 пташенят. Тобто в українських полярників нині майже 3 тисячі пінгвісусідів!

Вчені відзначають, що цього сезону розмноження пінгвінів відбувалося в непростих умовах. Насамперед акваторія була постійно забита кригою, що обмежувало доступ до їжі (нагадуємо, що ці птахи харчуються крилем). Свою роль відіграли й рекордні снігопади: хоч пінгвіни й пристосовані до цього, але все ж були засипані гнізда. Плюс традиційні напади хижаків. Тож наразі кількість малюків є меншою, ніж у попередні роки. Однак остаточні підсумки щодо "демографічної ситуації" можна буде зробити наприкінці сезону.

Але попри все пташенята ростуть й активно вивчають навколишній світ. Зовсім скоро вони почнуть збиратися в ясла та готуватимуться до дорослого життя.

Нагадуємо, що основний вид на нашому острові – це Субантарктичні пінгвіни. Їх також називають "віслючки" за характерний крик, який лунає майже цілодобово, або ж дженту від англійської назви "gentoo".

Вони масово повертаються до "Вернадського" навесні на шлюбний сезон. У цей час будують гнізда з камінчиків, залицяються, створюють пари (якщо ще не мають) та відкладають яйця. Десь за місяць з них з'являються пташенята. І яйця, і малюків по черзі висиджують обоє батьків.

Загалом у світі існує 18 видів пінгвінів, і що цікаво – не всі з них живуть в районі Антарктиди. Наприклад, дрібні жовтоокі пінгвіни освоїли прибережну смугу лісу Нової Зеландії, ошатні магеланові зустрічаються на узбережжі Південної Америки, а чорноногі є корінними мешканцями Африки.

Антарктику ж населяють 12 видів. З них в районі нашої станції живуть 3: Субантарктичний пінгвін, пінгвін Аделі та Антарктичний пінгвін. Як їх швидко розрізнити між собою – обов’язково розкажемо в наступних дописах.

Фото: Оксана Савенко

Відео: Артем Ігнатенко