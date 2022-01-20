Украинские полярники показали детенышей пингвинов со станции "Академик Вернадский"

Недавно на территории полярной станции "Академик Вернадский" родились пингвины. Украинские сотрудники показали малышей.

Биологи 26-й Украинской антарктической экспедиции насчитали 2310 взрослых пингвинов и 599 птенцов. То есть у украинских полярников сейчас почти 3 тысячи "пингвисоседов".

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По их словам, в этом сезоне размножение пингвинов происходило в непростых условиях, поскольку акватория постоянно была забита льдом, что ограничивало доступ к пище.

Смотрите фото пингвинов с полярной станции "Академик Вернадский":

Кроме того, свою роль сыграли – засыпавшие гнезда рекордные снегопады и традиционные нападения хищников.

"Поэтому количество малышей меньше, чем в предыдущие годы. Однако окончательные итоги по "демографической ситуации" можно будет сделать в конце сезона. Но, несмотря на все, птенцы растут и активно изучают окружающий мир. Совсем скоро они начнут собираться в ясли и будут готовиться ко взрослой жизни", – отметили ученые.

Смотрите видео с пингвинами:

Основной вид пингвинов на острове – это субантарктические пингвины. Их также называют "ослы" за характерный крик, который раздается почти круглосуточно.

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Сообщение Национального антарктического научного центра

Сколько пингвинов сейчас живет около "Вернадского"?

Сегодня, в День осведомленности о пингвинах, рассказываем вам, сколько этих животных уже живет на нашем острове Галиндез.

На днях биологи 26 УАЭ насчитали 2310 взрослых и 599 птенцов. То есть у украинских полярников сейчас почти 3 тысячи пингвисоседов!

Ученые отмечают, что в этом сезоне размножение пингвинов происходило в непростых условиях. Прежде акватория была постоянно забита льдом, что ограничивало доступ к пище (напоминаем, что эти птицы питаются крилем). Свою роль сыграли и рекордные снегопады: хоть пингвины приспособлены к этому, но все же были засыпаны гнезда. Плюс традиционные приступы хищников. Поэтому количество малышей меньше, чем в предыдущие годы. Однако окончательные итоги по "демографической ситуации" можно будет сделать в конце сезона.

Но несмотря на все птенцы растут и активно изучают окружающий мир. Совсем скоро они начнут собираться в ясли и будут готовиться к взрослой жизни.

Напоминаем, что основной вид на нашем острове – это субантарктические пингвины. Их также называют "ослы" за характерный крик, который раздается почти круглосуточно, или же дженту от английского названия "gentoo".

Они массово возвращаются к "Вернадскому" весной на брачный сезон. В это время строят гнезда из камушков, ухаживают, создают пары (если еще не имеют) и откладывают яйца. Где-то через месяц из них появляются птенцы. И яйца, и малышей поочередно высиживают оба родителя.

В общей сложности в мире существует 18 видов пингвинов, и что интересно – не все из них живут в районе Антарктиды. Например, мелкие желтоглазые пингвины освоили прибрежную полосу леса Новой Зеландии, нарядные магелановые встречаются на побережье Южной Америки, а черноногие являются коренными жителями Африки.

Антарктику же населяют 12 видов. Из них в районе нашей станции живут три: Субантарктический пингвин, пингвин Адели и Антарктический пингвин. Как их быстро различить между собой – обязательно расскажем в следующих сообщениях.

Фото: Оксана Савенко

Видео: Артем Игнатенко