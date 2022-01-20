Біологи 26-ї Української антарктичної експедиції нарахували 2310 дорослих пінгвінів та 599 пташенят. Тобто в українських полярників зараз майже 3 тисячі "пінгвісусідів".
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За їхніми словами, цього сезону розмноження пінгвінів відбувалося у непростих умовах, оскільки акваторія постійно була забита льодом, що обмежувало їм доступ до їжі.
Дивіться фото пінгвінів із полярної станції "Академік Вернадський":
Крім того, свою роль відіграли й рекордні снігопади, що засипали гнізда, та традиційні напади хижаків.
"Тому кількість малюків менша, ніж у попередні роки. Проте остаточні підсумки щодо "демографічної ситуації" можна буде зробити наприкінці сезону. Але, незважаючи на все, пташенята ростуть і активно вивчають навколишній світ. Зовсім скоро вони почнуть збиратися в ясла і готуватимуться до дорослого життя", — зазначили науковці.
Дивіться відео з пінгвінами:
Основний вид пінгвінів на острові – це Субантарктичні пінгвіни. Їх також називають "віслючки" за характерний крик, який лунає майже цілодобово.
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Допис Національного антарктичного наукового центру
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Днями біологи 26-ї УАЕ нарахували 2310 дорослих і 599 пташенят. Тобто в українських полярників нині майже 3 тисячі пінгвісусідів!
Вчені відзначають, що цього сезону розмноження пінгвінів відбувалося в непростих умовах. Насамперед акваторія була постійно забита кригою, що обмежувало доступ до їжі (нагадуємо, що ці птахи харчуються крилем). Свою роль відіграли й рекордні снігопади: хоч пінгвіни й пристосовані до цього, але все ж були засипані гнізда. Плюс традиційні напади хижаків. Тож наразі кількість малюків є меншою, ніж у попередні роки. Однак остаточні підсумки щодо "демографічної ситуації" можна буде зробити наприкінці сезону.
Але попри все пташенята ростуть й активно вивчають навколишній світ. Зовсім скоро вони почнуть збиратися в ясла та готуватимуться до дорослого життя.
Нагадуємо, що основний вид на нашому острові – це Субантарктичні пінгвіни. Їх також називають "віслючки" за характерний крик, який лунає майже цілодобово, або ж дженту від англійської назви "gentoo".
Вони масово повертаються до "Вернадського" навесні на шлюбний сезон. У цей час будують гнізда з камінчиків, залицяються, створюють пари (якщо ще не мають) та відкладають яйця. Десь за місяць з них з'являються пташенята. І яйця, і малюків по черзі висиджують обоє батьків.
Загалом у світі існує 18 видів пінгвінів, і що цікаво – не всі з них живуть в районі Антарктиди. Наприклад, дрібні жовтоокі пінгвіни освоїли прибережну смугу лісу Нової Зеландії, ошатні магеланові зустрічаються на узбережжі Південної Америки, а чорноногі є корінними мешканцями Африки.
Антарктику ж населяють 12 видів. З них в районі нашої станції живуть 3: Субантарктичний пінгвін, пінгвін Аделі та Антарктичний пінгвін. Як їх швидко розрізнити між собою – обов’язково розкажемо в наступних дописах.
Фото: Оксана Савенко
Відео: Артем Ігнатенко