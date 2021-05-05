Українські полярники побачили китів-горбачів: тепер вони потраплять до китового фейсбуку

Одразу 2 кити приплили до берегів острова Галіндез, де розташована станція "Академік Вернадський". Зустріч із китами є великою рідкістю.

Зазвичай китів-горбачів щастить побачити тим, хто виходить в море на човнах. А цього разу велетні підплили так близько, що зимівники побачили їх з вікна їдальні, прямо під час сніданку.

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Побачити китів зблизька – велика рідкість / Фото Оксана Савенко / НАНЦ

Китологиня Оксана Савенко побігла за фотоапаратом і встигла "упіймати" хвостик одного з китів. Кожен кит має власний хвостовий малюнок, тому полярники справді "полюють" на фото хвостових плавників.

Кити-горбачі Найчисленніші кити в районі Антарктичного півострова. Середня вага цих китів становить 30 тонн, а довжина – 13,5 – 14,5 метрів.

Потім вони вносять світлини до каталогу, за допомогою якого можна суттєво уточнювати шляхи міграції та структуру популяції китів. Науковці жартують, що це "китовий фейсбук".



Малюнки на хвостових плавниках китів – унікальні / Фото Оксана Савенко / НАНЦ

На жаль, другий кит не захотів показати полярникам свій хвіст.

Може, нелегальний мігрант?, – жартують у Національному антарктичному науковому центрі.

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Науковці "полюють" на фото китів / Фото Оксана Савенко / НАНЦ

Кит-"нелегал" ретельно обстежив простір довкола магнітної лабораторії, потім разом із другим велетнем вони поласували крилем та поплили далі.



Кити підплили до станції "Академік Вернадський" / Фото Оксана Савенко / НАНЦ

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