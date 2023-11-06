"Люди переходять всі межі": туристи заради селфі змусили поні зірватися з обриву

У трагічній події, яка сталася на півострові Гауер в Уельсі, через необачні дії туристів з Великої Британії загинуло лоша дикого поні. Подробиці інциденту, який стався ще у квітні, стало відомо лише восени.

Новонароджене лоша опинилося в небезпечній близькості від краю скелі через дії туристів, які прагнули зробити знімки. Про це розповів фермер Нікі Бейнон, чия сім'я вже кілька поколінь піклується про тварин.

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Туристи та любителі селфі змусили поні розбитися з обриву

Лоша народилося за кілька сотень метрів від краю урвища, але люди підштовхували його все ближче й ближче до краю, намагаючись сфотографувати.

Раптово новонароджений встав на ноги, намагаючись навчитися стояти на ногах, і спіткнувся. Кобила втратила своє дитя приблизно за пів години до того, як я її знайшов, і вона була просто розлючена. Вона знала, що він назавжди зник. Люди переходять усі межі,

— поділився фермер.

Щоб забезпечити безпеку кобил, Бейнон прийняв рішення забрати їх додому. Торік три поні також трагічно загинули через зіткнення з транспортними засобами, а оператори безпілотників переслідували інших у природній зоні.

Після цих інцидентів влада випустила попередження для відвідувачів, закликаючи їх дотримуватися Кодексу сільського господарства Великої Британії. Цей кодекс підкреслює важливість прояву поваги до всіх, збереження навколишнього середовища, насолоди активним відпочинком на свіжому повітрі та ознайомлення з різними знаками та символами, які зустрічаються в сільській місцевості. Він схожий із принципом "Залиш сліди", який також наголошує на відповідальній поведінці в природних умовах.

Фотографів попросили відійти від поні, щоб дати їм простір, але ті не послухали / Фото Rachel Kiley

Національний інститут спостереження за узбережжям заявив, що гостям слід триматися на відстані та використовувати функції зуму для отримання фото й відеоматеріалів із близької відстані. Це найкращий спосіб убезпечити себе поблизу напівдиких або диких тварин, оскільки один з екскурсантів нещодавно отримав удар ногою від жеребця, після чого йому було важко ходити.

Знімок тигриці переміг у Mangrove Action Project

Mangrove Action Project 9 рік поспіль організовує конкурс, що проливає світло на зв’язок між дикою природою, прибережними громадами та неоціненними мангровими лісами. Ця подія служить платформою для того, щоб підкреслити крихку природу цих екосистем, як над, так і під поверхнею води.

Так, учасники взяли участь у змаганні, метою якого було вловити дивовижну сутність мангрових лісів, щоб звернути увагу на їхню тендітну екосистему та важливість їхнього збереження. Переможцем став знімок з тигрицею – "Найпрекрасніша квітка мангрових заростей", зроблений Сохамом Бхаттачарією.